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Dışişleri Bakanlığından İsviçre gazetesine yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 15:28 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: - "Büyükelçiliğimiz ile personelimizi hedef gösteren mesnetsiz iddiaları tamamıyla reddediyoruz" - "İsviçre makamlarını, İsviçre’de yuvalanan terörist PKK ve FETÖ yapılanmalarına odaklanmaya davet ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İsviçre'de yayımlanan bir haberde, İsviçreli bir iş adamının kaçırılmaya çalışılmasında Türk büyükelçiliği ile personelinin yer aldığı iddialarını reddetti.

Aksoy, söz konusu habere ilişkin soruya yanıtında, İsviçre'de yayımlanan Tages Anzeiger gazetesinin internet sitesinde "İsviçreli bir iş adamının kaçırılmaya çalışılması" ile ilgili yayımlanan bir haberde yer alan ve Türk Büyükelçiliği ile personelini hedef gösteren mesnetsiz iddiaları reddetti.

Aksoy açıklamasında, "Söz konusu iddiaları ortaya atan gazeteyi ve haberde atıfta bulunulan İsviçre makamlarını, eğer gerçek ciddi meselelerle ilgilenmek istiyorlarsa, İsviçre’de yuvalanan terörist PKK ve FETÖ yapılanmalarına odaklanmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığı isviçre

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