Dışişleri Bakanlığından Kabil'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de dün ve bugün düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün yaşanan terör saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Afganistan'ın toplumsal huzurunu hedef alan bu hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."
Kabil'de Kırsal Kalkınma Bakanlığı girişinde dün düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı.
Kentin Şahri Nev bölgesinde bugün öğle saatlerinde, hükümete yönelik protesto gösterisi sırasında bir intihar saldırısı daha yapılmıştı. Üzerinde patlayıcı madde bulunan bir saldırgan kalabalığın arasına girmeye çalışırken polis tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilmişti.
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