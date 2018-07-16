HABER

Dışişleri Bakanlığından Kabil'deki terör saldırılarına kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığından Kabil'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Kabil'de dün ve bugün düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün ve bugün yaşanan terör saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların bulunduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afganistan'ın toplumsal huzurunu hedef alan bu hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz."

Kabil'de Kırsal Kalkınma Bakanlığı girişinde dün düzenlenen intihar saldırısında 6 kişi ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Kentin Şahri Nev bölgesinde bugün öğle saatlerinde, hükümete yönelik protesto gösterisi sırasında bir intihar saldırısı daha yapılmıştı. Üzerinde patlayıcı madde bulunan bir saldırgan kalabalığın arasına girmeye çalışırken polis tarafından fark edilerek etkisiz hale getirilmişti.

PARTNERKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yokKimse fark etmedi! Hiçbir ülkenin bayrağında o renk yok
Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildiAdnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacakCumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Kabil şiddetle kınama terör saldırıları

En Çok Okunan Haberler

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Osmaniye'de kooperatif başkanına silahlı saldırı! Başkan Ahmet Oktan yaralandı

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Karısıyla yaşadığı eve sevgilisini getirdi! Cinsel ilişki sırasında...

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Avukat Kamil Tekin Sürek: 'Erdoğan, Berat Albayrak'ı halefi olarak hazırlıyor'

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Ece Erken 'sansür' yorumlarına kızdı bikinili pozunu paylaştı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Adnan Oktar'ın gözde kediciği Tülay Kumaşçı yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

OHAL kalkıyor mu? OHAL sonrası için yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu!

İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı

İlk uçuşu sonrası pilotlukla ilişkisi kesilen Üsteğmen, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla bir kez daha yıkıldı

On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

On Numara sonuçları 16 Temmuz: On Numara'da tahminler tutacak mı? (Milli Piyango On Numara sonuçları)

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı

Adnan Oktar sağlık kontrolünden geçirildi! Soruları duyunca sus işareti yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İcraatın İçinden' programıyla her ay yarım saat TRT ekranlarında olacak

Samsun'da iğrenç olay! 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı

Samsun'da iğrenç olay! 69 yaşındaki kadına sokakta tecavüze kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.