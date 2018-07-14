Dışişleri Bakanlığından Mogadişu'daki terör eylemlerine kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör eylemlerini kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Somali'nin Başkenti Mogadişu'da devlet kurumlarının yer aldığı 'Villa Somali'nin giriş kapısına yakın bir yerde gerçekleştirilen terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Terör eylemlerinin, Brüksel'de 16-17 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek Somali Ortaklık Forumu öncesinde yapılmasına dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Ülkede son dönemde hayata geçirilen reformların değerlendirileceği Somali Ortaklık Forumu öncesinde yapılan bu terör eylemlerinin, Somali'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik Somali hükümetinin ve uluslararası toplumun gayretlerini hedef aldığını değerlendirmekteyiz."
Açıklamada, "Ülkemiz kardeş Somali'nin bir an evvel barış, huzur ve kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği sürdürecektir." denildi.
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