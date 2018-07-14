HABER

Dışişleri Bakanlığından Mogadişu'daki terör eylemlerine kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 20:03 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - "Mogadişu'da devlet kurumlarının yer aldığı 'Villa Somali'nin giriş kapısına yakın bir yerde gerçekleştirilen terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz" - "Ülkemiz kardeş Somali'nin bir an evvel barış, huzur ve kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği sürdürecektir"

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör eylemlerini kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Somali'nin Başkenti Mogadişu'da devlet kurumlarının yer aldığı 'Villa Somali'nin giriş kapısına yakın bir yerde gerçekleştirilen terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Terör eylemlerinin, Brüksel'de 16-17 Temmuz 2018'de gerçekleştirilecek Somali Ortaklık Forumu öncesinde yapılmasına dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ülkede son dönemde hayata geçirilen reformların değerlendirileceği Somali Ortaklık Forumu öncesinde yapılan bu terör eylemlerinin, Somali'nin istikrara kavuşturulmasına yönelik Somali hükümetinin ve uluslararası toplumun gayretlerini hedef aldığını değerlendirmekteyiz."

Açıklamada, "Ülkemiz kardeş Somali'nin bir an evvel barış, huzur ve kalkınma ortamına kavuşması için bugüne kadar sağladığı desteği sürdürecektir." denildi.

PARTNER66 yıl sonra tırnaklarını kesti66 yıl sonra tırnaklarını kesti
Valinin makam aracı, şehit polisin çocuğu için sünnet arabası olduValinin makam aracı, şehit polisin çocuğu için sünnet arabası oldu
Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davetCumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı kınama Mogadişu terör

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

İntizar iddialar hakkında ilk kez konuştu!

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Erol Köse İntizar'ı eşcinsel olduğu için kovduğunu açıkladı

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Adnan Oktar operasyonunda akılalmaz ayrıntı! 127 ekrandan izlemişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın Emniyet'te köstebekliğini yapan 2 polis gözaltına alındı

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet

Cumhurbaşkanlığından '15 Temmuz' yürüyüşüne davet

Tankın ezdiği araç '15 Temmuz unutulmasın' diye sergileniyor

Tankın ezdiği araç '15 Temmuz unutulmasın' diye sergileniyor

'Terörle mücadelenin artarak sürmesi o geceki iradenin neticesi'

'Terörle mücadelenin artarak sürmesi o geceki iradenin neticesi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.