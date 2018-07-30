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Dışişleri Bakanlığından Moğolistan'a "kuvvetle protesto"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 22:29 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Moğolistan'da cuma günü yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duymaktayız. Bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir. Ankara'daki Moğolistan Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılarak, yukarıdaki hususlar ifade edilmiş ve yaşanan hadisenin Moğol makamları tarafından ele alınış tarzı kuvvetle protesto edilmiştir" - "FETÖ'nün Moğolistan'da yürüttüğü karalama kampanyası, bu örgütün yalanlar uydurma, kamuoyunu manipüle etme ve etkileme kapasitesini göstermesi bakımından Moğol dostlarımız için bir uyarı alarmı olarak görülmelidir. Moğolistan makamlarının bu terör yapısına ve Moğolistan'daki uzantılarına yönelik gerekli adımları atmasını bekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Moğolistan'da cuma günü yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir. Ankara'daki Moğolistan Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılarak, yukarıdaki hususlar ifade edilmiş ve yaşanan hadisenin Moğol makamları tarafından ele alınış tarzı kuvvetle protesto edilmiştir." dedi.

Aksoy, Moğolistan'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yapılanması hakkında çıkan haberlerle ilgili soruya cevabında, FETÖ'nün Moğolistan'da geniş bir mevcudiyeti bulunan ve ülkenin ulusal güvenliğine de tehdit oluşturan bir terör yapısı olduğunu belirtti.

Bu konudaki ciddi endişe ve beklentilerin Moğolistan makamlarıyla sürekli olarak paylaşıldığını vurgulayan Aksoy, FETÖ üyelerinin adalet önünde hesap vermesinin haklı beklentileri olduğunu ancak Moğolistan'daki FETÖ'ye karşı atılacak adımların belirlenmesinin Moğolistan hükümetinin yetkisinde olduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin diğer ülkelerin alacakları iç güvenlik tedbirlerine karışan bir ülke olmadığına dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Moğolistan'da cuma günü yaşanan gelişmelerin bir kaçırma operasyonu olarak takdim edilmesinden büyük rahatsızlık duymaktayız. Bu iddialar tümüyle gerçek dışıdır ve tarafımızdan reddedilmektedir.

Ankara'daki Moğolistan Büyükelçisi de Bakanlığımıza çağrılarak, yukarıdaki hususlar ifade edilmiş ve yaşanan hadisenin Moğol makamları tarafından ele alınış tarzı kuvvetle protesto edilmiştir.

FETÖ'nün Moğolistan'da yürüttüğü karalama kampanyası, bu örgütün yalanlar uydurma, kamuoyunu manipüle etme ve etkileme kapasitesini göstermesi bakımından Moğol dostlarımız için bir uyarı alarmı olarak görülmelidir.

Moğolistan makamlarının bu terör yapısına ve Moğolistan'daki uzantılarına yönelik gerekli adımları atmasını bekliyoruz."

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FETÖ kuvvetle protesto Moğolistan

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