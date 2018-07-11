Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama 

Dışişleri Bakanlığı tarafından Pakistan'ın Peşaver kentinde bir seçim mitinginde meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Peşaver kentinde bir seçim mitinginde meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralı bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Pakistan Hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.
ANKARA (DHA)
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