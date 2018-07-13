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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye-ABD Ortak Çalışma Grubu' toplantısına ilişkin açıklama 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 19:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı tarafından adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Türkiye-ABD Ortak Çalışma Grubu'nun bugün Ankara'da yapılan toplantısı sonrasında kabul edilen ortak açıklamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.   Açıklama şu şekilde: "13 Temmuz 2018 tarihinde, adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Ortak Çalışma Grubu  Ankara'da toplanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı tarafından adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Türkiye-ABD Ortak Çalışma Grubu'nun bugün Ankara'da yapılan toplantısı sonrasında kabul edilen ortak açıklamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde: "13 Temmuz 2018 tarihinde, adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Ortak Çalışma Grubu Ankara'da toplanmıştır. İlgili tüm bakanlıklardan ve kurumlardan Türk ve Amerikan yetkililer bir araya gelerek, her iki taraf için önem taşıyan hukuki ve adli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu konularda ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir."

ANKARA (DHA)

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