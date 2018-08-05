Dışişleri Bakanlığından Venezuela'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'ya yönelik saldırıyı şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Venezuela Ulusal Muhafız Birliklerinin kuruluşunun 81. yıl dönümü vesilesiyle başkent Karakas’ta düzenlenen, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros, eşi ve oğlu, hükümet üyeleri ve askeri yetkililerin katıldığı törende meydana gelen ve Cumhurbaşkanı'nın şahsına yönelik olduğu anlaşılan saldırı büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Söz konusu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Olay sırasında Maduro ve yakınlarının yara almadan kurtulmasının en büyük teselli olduğu vurgulanan açıklamada, patlamalar sonucu yaralandığı bildirilen 7 askere acil şifa temennisinde bulunuldu.
Açıklama şunlar kaydedildi:
"Türkiye bu zor zamanda, kardeş ve dost Venezuela halkı ve Cumhurbaşkanı Maduro, ailesi ve tüm hükümet yetkililerinin yanında yer almaktadır. Venezuela’da istikrar, refah, huzur ve güvenliğin sürmesi en büyük temennimizdir. Bu, bölgesel istikrar ve dünya barışı için de önem taşımaktadır. Cumhurbaşkanı Maduro, değerli ailesi, hükümet üyeleri ve tüm Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."
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