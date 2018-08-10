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Dışişleri Bakanlığından Yunan Savunma Bakanının iddialarına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 15:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunanlı askerin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tutuklandığı yönündeki iddiaları, söz konusu şahsın sorumsuz ve ciddiyetsiz davranışlarının son örneğini oluşturmaktadır"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunanlı askerin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tutuklandığı yönündeki iddiaları, söz konusu şahsın sorumsuz ve ciddiyetsiz davranışlarının son örneğini oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'un "Türkiye'de tutuklu iki Yunanlı askerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tutuklandığı" yönündeki iddialarına ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Aksoy, "Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada ifade ettiği sınır ihlali nedeniyle ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunanlı askerin Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tutuklandığı yönündeki iddiaları, söz konusu şahsın sorumsuz ve ciddiyetsiz davranışlarının son örneğini oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yunan askerlerinin tutuklanma gerekçeleri ve hukuki süreç konusunda zamanında Yunan tarafına gerekli bilgilerin verildiğini anımsatan Aksoy, şunları kaydetti:

"Buna rağmen sürekli anlamsız ve mesnetsiz iddialarla gündem olmaya çalışmak, halen ülkesinde bulunan 15 Temmuz hain darbe girişiminin failleri konusundaki haklı ve hukuki beklentilerimizi yerine getirmeyen Yunanistan açısından kamuoyunun dikkatini başka yöne çevirmeye matuf bir çaba olarak düşünülmektedir."

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Dışişleri Bakanlığı panos kammenos

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