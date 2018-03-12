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Dışişleri'nden Almanya'ya PKK uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 00:08 | Son Güncelleme

Almanya’daki bazı camilere yapılan saldırılar hakkında Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Dışişleri'nden Almanya'ya PKK uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Almanya’nın Berlin şehri ve Lauffen am Neckar kasabasındaki Türklere ait iki camiye son günlerde saldırılar düzenlendiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu saldırılarda, can kaybı yaşanmaması tek tesellimizdir. Lauffen am Neckar'da 9 Mart gecesi molotof kokteyliyle düzenlenen saldırı terör örgütü PKK yanlısı kişilerce üstlenilmiş olmakla birlikte, dün gece Berlin’deki camiye yapılan saldırının failleri henüz belirlenememiştir.

Son dönemde, Almanya’da ırkçı ve İslam karşıtı kesimler ile PKK terör örgütünün Türk camilerine yönelik saldırılarında artış yaşandığını endişeyle müşahede ediyoruz.

PKK'nın Lauffen am Neckar'daki camiye yapılan saldırıyı üstlenmiş olması ve bu tür eylemlerin devam edeceğine yönelik açıklamaları, bu örgütün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymuştur. PKK'ya müsamaha gösterilmemesi yolundaki uyarımızı yineliyoruz.

Sözkonusu saldırıların faillerinin bir an evvel bulunarak gerekli cezalara çarptırılmalarını ve benzer saldırıların meydana gelmemesi için tüm önlemlerin alınmasını Alman makamlarından bekliyoruz.

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Dışişleri Bakanlığı Almanya cami saldırısı PKK

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