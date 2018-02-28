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Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklamasına yalanlama: Afrin konusu gündeme gelmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 03:06 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında geçen görüşmede Fransa tarafından yapılan açıklamayı yalanlayarak Afrin konusunun gündeme gelmediğini söyledi.

Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklamasına yalanlama: Afrin konusu gündeme gelmedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasında gerçekleşen görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinin belittiğinin aksine Afrin konusunun gündeme gelmediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la yaptığı telefon görüşmesi hakkında Fransa tarafından yapılan açıklamaya ilişkin bir soruyu cevapladı.

"BM KARARINDA AFRİN'E ATIF YAPMADI"

Aksoy, Erdoğan’ın dün Fransız mevkidaşı Macron’la yaptığı telefon görüşmesi hakkında Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada belirtilenin aksine, söz konusu görüşmede Macron’un, Suriye’de insani duruma ilişkin 2401 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararından bahsederken Afrin’e atıfta bulunmadığını bildirdi.

Macron’dan Erdoğan’a: 'BM Kararı Afrin’i de Kapsar'Macron’dan Erdoğan’a: 'BM Kararı Afrin’i de Kapsar'

Aksoy, “Telefon görüşmesinin içeriğiyle Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinin açıklaması arasındaki dürüstlüğe sığmayan söz konusu farklılığa ve konuşma kayıtlarda olduğu halde kamuoyuna yalan bilgi vermenin yanlışlığına ilişkin tepkimiz Fransız makamlarına iletilmiştir” açıklamasında bulundu.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fransa macron Cumhurbaşkanı Erdoğan

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
tayyip erdoganın iki seçenegi var 1 ırakta oldugu gibi abd ile iş birligi yaparak kuzey suriye de bir terör devleti kurmak komplo teorisi olamaz aynısını kuzey ırakta abd ile tayyip erdogan birlikte yaptı 2 rusyayla birlikte muhalifleri esadın askeri yapacaksın güçlü bir merkezi hükümet fıratın dogsunu temizler bir milyon ıraklıyı öldüren abd ye ortagız diyoruz kimse esadın katil oldugunu felan analtmaya çalışmasın komik oluyor türkiyenin menfati neyi gerektiriyorsa yapılmalı afrinden sonra menbiçe girer gibi yapıp bir gece ansızın fıratın dogusuna girilmeli esadın destegi alınmalı
yavvv heeee heeee pazarliklar baslamis anlasilan aman gene kandirilmayalim
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