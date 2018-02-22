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Dışişleri'nden Hollanda'ya sert tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 23:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Hollanda'nın aldığı sözde soykırım kararıyla ilgili açıklama geldi.

Dışişleri'nden Hollanda'ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hollanda Temsilciler Meclisinin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

"Hollanda Temsilciler Meclisi’nin bugün 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan kararlar almasını şiddetle kınıyoruz.

Avrupa’nın ortasında Srebrenitsa’da acısı hala dinmemiş soykırıma gözyuman bir ülkenin meclisinin aldığı sözkonusu mesnetsiz kararların ne tarihte ne adalette yeri vardır. Dolayısıyla hiç bir hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur.

Türkiye’nin 1915 olaylarına ilişkin tutumu, tarihi olgulara ve hukuki normlara dayalıdır. Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları, bu hususta haklılığımızı ortaya koymaktadır.

Diğer yandan, Hollanda Hükümeti’nin, Temsilciler Meclisi’nin soykırıma ilişkin değerlendirmesini uygulamayacağı ve Erivan’da düzenlenen anma törenlerinde temsil edilmenin olayların soykırım olarak kabul edildiği anlamına gelmeyeceği yönündeki açıklamasını not ediyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı Hollanda tepki

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
TÜRK MILLIYETCILIGINI AYAKLAR ALTINA ALAN TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN BOP TAŞERONLARI YAHUDI TASMALI PAPA COCUKLARINA KARŞI TÜRK MİLLETİ OLARAK AKŞENER DİYORUZ. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
@mah6bsddn4 bir kerede ezberden papağan gibi tekrar etmeyin be. düşüncelerinizi de koyun. papağan sürüsü gibi gelen geçen dolamış ağzına bu cümleyi heryere kopyalayıp yapıştırıyorsunuz.
yoksayıyorsan neden kınıyorsun kınama rekoru kırdınız
Soykırımı ermeniler yapmıştır.hollanda bosna savaşında silahlarını teslim edip BM güvenene onbinlerce bosnalıyı sırp kasaba teslim eden Hollanda enbüyük soykırımcıdır.
Bunlara cevap vermeye bile değmez .Müslüman Türk'e düşmanlık eden bu ve bunun gibi devletlerin bizlerin menfaatine karar almalarını beklemek ahmaklıktan öteye gitmez.
Sanırım Türk'lerin yoğun olarak yaşadıkları bir ülke. Hollanda bu haksız kararı birçok Avrupa ülkesine göre geç aldı. Umarım geçen yıl dış politikada yaşanan gerginliğin bir etkisi olmamıştır. Ne olursa olsun millet olarak Hollanda'nın kararını şiddetle kınıyoruz. Dış Politika....çok iyi yönetilmeli.
bir yerleri tutuşunca hemen soykırım a sarılıyor bu andaval avrupa... Yemezler artık bu numaraları kusura bakmayın ve hortlatmaya çalışmayın artık bazı şeyleri...
Arkadaşim siz de gidin Afrika ve Amerika soykirımlarini tek tek taniyın..BM de dile getirin..maksat gıciklik degil mi..kizildereliler yok edildi, Afrikada Fransa Ingiltere Hollanda Belcika elmas ve altin ve de petrol ugruna neler neler yaptilar..konusun bunlari..getirin meclise..soykırım kararı alin siz de...!
ortadoğuda bitirilmesi gereken 3 milliyetçilik var.1 baas milliyetçiliği ( ırak ta bitti sıra suriyede).2 türk milliyetçiliği (kemalizm genel olarak bitmiş görünse de suriyenin ardından türkiye yi de suriye gibi yapıp tamamem yıkmak) 3.fars milliyetçiliği(türkiye devriminden sonra devlet sahibi olacak kürtler ve genişleyen ermeniler ile fars milliyetçiliğinin önüne geçilmiş olacak.türkler de çok az bir ülkede ya sağ bırakılacak , ya yok edilecek ya da orta asya ya sürülecek.inş başarılı olurlar.Allah bunları fetih ile müjdelesin
turkıyenın dıs polıtıkadakı basarısızlıklarının sonuclarını goruyoruz buda turkıyenın gucunun azaldıgını gosterıyor
kinamak yetmez, Hollandanin sömürge yaptigi ülkelerde yaptigi soy kirimlarida sen TBMM ye sun, tani onayla. Karsindakinin hismi ne ise seninde ceremen o, olmali
ne alaka
AB ülkelerinden dost olmaz. zaten Türkiye ye karşı kurulmuş bu topluluktan ne beklerdiniz? ama Unutulmamalıdır ki köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. Hollanda sreprenitsa katliamının hesabını versin önce Ahlaksızlar
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