Dişişleri Sözcüsü Aksoy: Amerikan heyetini bugün ülkemizde ağırlıyoruz (2)

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında ABD'den gelen bir heyetin bugün Menbiç konusunda Türkiye'de görüşmelerde bulunduğunu belirtti. YURT DIŞINDAKİ SEÇMEN SAYIMIZ 3 MİLYON 49 BİN 320

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "5. kez yurt dışında seçim düzenliyoruz. Gerek merkez teşkilatımız, gerekse yurt dışı teşkilatımız seçimlerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gece gündüz demeden, hafta sonu dahil çalışıyor. Yurt dışındaki seçmenlerimizin oy kullanabilmesi için 60 ülkede 123 temsilciliğimizde sandık açıyoruz. Seçimlerin ilk turu 7- 19 Haziran tarihlerinde yapılacak, cumhurbaşkanı seçimleri 2. tura kalırsa 30 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yurt dışındaki seçmen sayımız 3 milyon 49 bin 320. En fazla seçmen Rotterdam Başkonsolosluğu'muzda, 186 binden fazla seçmen var, bu da aşağı yukarı Beyoğlu ilçesiyle bir. Ülke bazında en fazla seçmen Almanya'da: 1 milyon 445 binden fazla seçmen var, bu da Konya ilimizin seçmen sayısına neredeyse eşit. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımız sandık kurulan herhangi bir temsilciliğimizde oy kullanabilecekler. Dış temsilciliklerimizde sandıklar yurt içinden farklı olarak sabah 09.00'da açılacak, akşam 21.00'e kadar açık kalacak" dedi.

Dışişleri Bakanı avuşoğlu'nun gerçekleştirdiği temasları da anlatan Aksoy, Irak Dışişleri Bakanı Caferi'nin 4 Mayıs'ta Türkiye'yi ziyaret ettiğini; Çavuşoğlu'nun da Iraklı mevkidaşıyla bir araya geldiğini belirtti. Aksoy, Görüşmede gündemdeki tüm konuların ele alındığını söyledi. 12 Mayıs'ta Irak'ta yapılan seçimlere dair Aksoy, "Bu seçimlerin Irak halkına ve bölgemiz açısından hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bu seçimlerle Irak halkının refaha ve istikrara kavuşmasını diliyoruz. Yeni kurulacak hükümet halkın tüm kesimlerini kucaklamalı ve kapsayıcı politikalar uygulamalı. İşleyen federalizm için adımlar atılması gerekiyor. Bu dönemde ülkenin yeniden imarına odaklanılması da büyük önem taşıyor. Bizim yeni oluşturulacak Irak hükümetinden beklentimiz PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelede kararlı ve tavizsiz bir duruş sergilemesidir. Kerkük başta olmak üzere bazı bölgelerde seçimlerde usulsüzlük tartışmaları ortaya çıktı. Seçim gözlemcileri raporları da bunu teyit ediyor. Bu iddiaların Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu tarafından araştırılması ve en kısa sürede sonuca bağlanması, seçimlerin meşruiyetine gölge düşmesini önleyecektir. Kerkük'te bu iddiaların araştırılarak çözüme kavuşturulması, 22 Aralık'ta düzenlenecek vilayet seçimlerinin selameti açısından da büyük önem taşıyor."

"İRAN'IN POTANSİYELİNDEN YAPICI BİÇİMDE YARARLANILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

ABD'nin İran ile kapsamlı ortak eylem planından çekilmesiyle ilgili olarak Aksoy, "ABD'nin keyfi biçimde çok taraflı bir anlaşmadan çekilmesi temel uluslararası hukuk kurallarına aykırılık teşkil ediyor. Bu tek taraflı tasarruf uluslararası toplumun da büyük tepkisine neden oldu. Bu plan yıllar süren diplomatik müzakereler sonucu ortaya çıktı. Bu müzakerelerde bizde önemli rol oynadık. Uluslararası topluma ait önemli bir diplomatik kazanım olduğunu unutmamak gerekiyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı bu planının uygulanmasını denetlemekle görevli ve muhtelif raporlarında İran'ın plana uyduğunu defalarca teyit etti. Biz nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanılmasını savunuyoruz. ABD'nin bu kararı diğer imzacı ülkeler tarafından kabul edilmedi. Onlar bu plana bağlı olduklarını söylediler. Bunu son derece olumlu buluyoruz. Biz de planın korunması yönündeki çabaları destekliyoruz. Bizim tarihsel tecrübelerimiz, İran'ın izole edilmesi teşebbüslerinin faydadan çok zarar getireceğini gösteriyor. Bölgemizin istikrarı açısından İran'ın potansiyelinden yapıcı biçimde yararlanılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu bakımdan İran ile yürüttüğümüz açık siyasi diyaloğun sadece ülkemizin değil, bölgesel ve küresel meselelerin halli bakımından da önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"İSRAİL TÜM DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BİR KATLİAM GERÇEKLEŞTİRDİ"

Aksoy, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını ihlal ederek 14 Mayıs'ta Kudüs'e taşıdığını belirterek, "Aynı gün 60'dan fazla Filistinli şehit oldu, 2 bin 700'den fazla yaralı var. O gün maalesef insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek görüntülere şahit olduk. Bir tarafta müzikli kutlamalar, diğer tarafta çoluk çocuk demeden katledilen masum insanlar. İsrail tüm dünyanın gözü önünde bir katliam gerçekleştirdi. Biz Filistin halkıyla dayanışmamızı sergilemek için hemen 3 günlük ulusal yas ilan ettik. Saldırıdan etkilenenlere yardım ulaştırdık. Tepkimizi ayrıca Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimizi istişare için Ankara'ya çağırarak yaptık. İsrail'in Ankara Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosundan da ülkelerine gitmelerini talep ettik. 18 Mayıs'ta olağanüstü İTT Zirvesini gerçekleştirdik. Bu kadar kısa süreye rağmen zirveye toplam 49 ülkeden temsilciler katıldı. Zirve öncesinde Bakanımız 45 telefon görüşmesi gerçekleştirdi" diye konuştu.