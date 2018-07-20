HABER

Dışişleri'nden ABD Heyetinin İran yaptırımları bağlamında ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 15:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Heyetinin İran yaptırımları bağlamında ülkemizi ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin KOEP'ten çekilme kararının ardından İran'a yönelik uygulanacağı açıklanan yaptırımlar ülkemiz bakımından önem arzetmektedir.

Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Heyetinin İran yaptırımları bağlamında ülkemizi ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD'nin KOEP'ten çekilme kararının ardından İran'a yönelik uygulanacağı açıklanan yaptırımlar ülkemiz bakımından önem arzetmektedir. Uygulamaya konulabilecek yaptırımlardan ülkemizin zarar görmemesi amacıyla gerekli çalışmalar ilgili kurumlarımızca yürütülmekte olup, ABD'li muhataplarımızla temaslarımız sürdürülmektedir. Bu çerçevede, 20 Temmuz günü ülkemizi ziyaret eden ABD heyetiyle görüşmelerde bulunulmuştur. İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD'nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından ABD Heyetinin İran yaptırımları bağlamında ülkemizi ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklama şu şekilde: "Bilindiği üzere, ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin 16 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekileceğini ve İran’a yeniden yaptırım uygulanmaya başlanacağını 8 Mayıs 2018 tarihinde açıklamıştı. ABD’nin KOEP’ten çekilme kararının ardından İran’a yönelik uygulanacağı açıklanan yaptırımlar ülkemiz bakımından önem arzetmektedir. Uygulamaya konulabilecek yaptırımlardan ülkemizin zarar görmemesi amacıyla gerekli çalışmalar ilgili kurumlarımızca yürütülmekte olup, ABD’li muhataplarımızla temaslarımız sürdürülmektedir. Bu çerçevede, 20 Temmuz günü ülkemizi ziyaret eden ABD heyetiyle görüşmelerde bulunulmuştur. İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD’nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir."

ANKARA (DHA)

PARTNERAdnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...Adnan Oktar'ın serveti 'yok artık' dedirtti! İşte dudak uçuklatan sayı...
Uruguay'dan gelen 20 bin hayvan yüklü gemi Samsun'u kokuttuUruguay'dan gelen 20 bin hayvan yüklü gemi Samsun'u kokuttu
Son dakika! Adnan Oktar hakkında yeni karar!Son dakika! Adnan Oktar hakkında yeni karar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Osmaniye'de depremden sonra ortaya çıktı! Savrun Çayı'nda çamur kaynamaya başladı!

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

Son dakika! Eski Milletvekili Akın Özdemir hayatını kaybetti

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Ağustos celbinde askere gidecek olanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek mi? Bedelli askerlik için son dakika açıklaması

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Son dakika! Terörle mücadele yasa teklifi komisyonda kabul edildi

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

AK Partili vekiller ile ilgili gündemi sarsacak 'Adnan Oktar' iddiası

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

Adnan Oktar'ın dijital arşivi ele geçirildi! Şantaj amaçlı ses ve görüntüler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.