Dışişleri'nden ABD'ye 'Kudüs' tepkisi

ANKARA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla ilgili, "Filistin halkının meşru haklarını yok sayan bu adımın bölgesel barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceğini vurguluyoruz" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin kınandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"ABD’nin Tel Aviv’de bulunan Büyükelçiliğini uluslararası hukuku ve ilgili tüm BM Kararlarını ihlal ederek Kudüs'e taşımasını şiddetle kınıyoruz. Bu tasarrufu hukuki açıdan yok hükmünde saydığımızı yineliyoruz. Filistin halkının meşru haklarını yok sayan bu adımın bölgesel barış, güvenlik ve istikrara hizmet etmeyeceğini vurguluyoruz. 13 Aralık 2017’de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi ve 21 Aralık 2017’de BM Genel Kurulu’nda alınan Kudüs konulu kararlar ABD’nin attığı bu gayri meşru adımın uluslararası toplum tarafından reddedildiğini göstermiştir. ABD Yönetimi bu tutumunda ısrar ederek, Ortadoğu’daki en temel sorunun çözüm zeminini tahrip etmiştir. Barış sürecinde ortaya konulan yerleşik parametreleri aşındırma riski taşıyan bu kararın bölgede yolaçacağı menfi sonuçların sorumluluğu da bütünüyle ABD Yönetimi’ne ait olacaktır. Bu adımdan cesaret alan İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uygulamakta oldukları katliamı lanetliyoruz."

Açıklamanın devamında, Filistin meselesinin kalıcı ve adil bir çözüme kavuşmadıkça, Filistin halkına karşı adaletsiz yaklaşımlar sürdükçe, ne bölgesel ne de küresel huzur ve istikrar mümkün olmayacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz bundan sonra da barış sürecinin sağlıklı bir zeminde canlandırılması ve bölgede adil, kapsamlı ve sürdürülebilir barışın tesisi için uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle çalışmaya devam edecektir."

