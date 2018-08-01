Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir (2)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR

ANKARA (DHA) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ABD’ye tepki gösterdi. Çavuşoğlu mesajında "ABD'nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz" dedi.

