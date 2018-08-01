Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir (2)

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: KARŞILIKSIZ KALMAYACAKTIR
ANKARA (DHA) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla ABD’ye tepki gösterdi. Çavuşoğlu mesajında "ABD'nin iki Bakanımıza yaptırım uygulamaya kalkışması karşılıksız kalmayacaktır. ABD Yönetimi hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak etmediği sürece sorunlarımızı çözemeyiz" dedi.
ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım kararının ardından Ankara sessizliğini bozdu!
ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi
Dehşet anları kamerada! Polis, saldırgan ve rehineyi vurdu
Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Beykoz'da toplu tecavüz skandalı! 12 yaşındaki kız eve kapatılarak üç gün boyunca...
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Antalya'da mavi ile yeşilin koynunda saklanan tarih: Kekova
WhatsApp az önce değişti! Artık birden fazla kişiyle görüntülü görüşebilirsiniz!
Okuyucu Yorumları 0 yorum