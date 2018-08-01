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Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 23:12 | Son Güncelleme

  ABD'nin, iki Türk Bakan'la ilgili yaptırım uygulama kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi.

ANKARA (DHA) ABD'nin, iki Türk Bakan'la ilgili yaptırım uygulama kararına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi. Açıklamada, "Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir" denildi.

Yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

"ABD Hazine Bakanlığının ülkemizle ilgili olarak açıkladığı yaptırım kararını şiddetle protesto ediyoruz. İki Sayın Bakanımızı hedef alan sözkonusu karar ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir. Hukuk sistemimize saygısızca müdahale niteliği taşıyan bu kararın ABD ile ilişkilerimizin özüne aykırı olduğuna ve iki ülke arasındaki sorunların çözümü yönünde sürdürülen yapıcı çabalara büyük zarar vereceğine kuşku yoktur. ABD yönetimini bu yanlış karardan geri dönmeye çağırıyoruz. Hiçbir amaca hizmet etmeyecek söz konusu saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir"

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