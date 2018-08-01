Dışişleri'nden ABD'ye tepki: Saldırgan tutumun karşılığı gecikmeksizin aynıyla verilecektir (5)

AKAR'DAN YENİ AÇIKLAMA: KİMSENİN GÜCÜ BU YÜRÜYÜŞÜ DURDURMAYA YETMEYECEKTİR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Akar, "ABD’nin bakanlarımıza yönelik skandal yaptırım kararı Türkiye’nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya yöneliktir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyüşüne devam edecektir. Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir" dedi.

