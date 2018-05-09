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Dışişlerinden BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri'ne tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 19:42 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: - "(BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin Türkiye açıklaması) Bu açıklama milletimizin iradesini temsil eden TBMM’nin aldığı seçim kararını sorgulamakta ve bağımsız bir ülkenin yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair talihsiz ifadeler içermektedir. Tamamen siyasi saiklerle yapılmış bu açıklamayı ciddiye almıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad El-Hüseyin'in Türkiye hakkındaki açıklamasıyla ilgili " Bu açıklama milletimizin iradesini temsil eden TBMM’nin aldığı seçim kararını sorgulamakta ve bağımsız bir ülkenin yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair talihsiz ifadeler içermektedir. Tamamen siyasi saiklerle yapılmış bu açıklamayı ciddiye almıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü Aksoy, El-Hüseyin'in bugün Türkiye ile ilgili yaptığı açıklama hakkındaki bir soruya yazılı yanıt verdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserinin bugün Türkiye hakkında yine taraflı bir açıklama yaptığını belirten Aksoy, "Bu açıklama milletimizin iradesini temsil eden TBMM’nin aldığı seçim kararını sorgulamakta ve bağımsız bir ülkenin yönetiminin nasıl olması gerektiğine dair talihsiz ifadeler içermektedir. Tamamen siyasi saiklerle yapılmış bu açıklamayı ciddiye almıyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Türkiye'de OHAL tedbirlerinin sadece teröristlere ve terör iltisaklı çevrelere karşı uygulandığına dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı hiçbir önlem söz konusu değildir. OHAL uygulaması demokratik seçimlerin gerçekleştirilmesine de mani değildir. Nitekim, Fransa’da da OHAL döneminde seçimler gerçekleştirildiğini Yüksek Komiserin bilmesi gerekir." vurgusunu yaptı.

Türkiye'de Nisan 2017 referandumu dahil seçimlerin demokratik, özgür, adil ve şeffaf olduğu uluslararası gözlem raporlarıyla teyit edildiğini hatırlatan Aksoy, "Yüksek Komisere olağanüstü halin uluslararası hukukta devletlere tanınmış bir yetki olduğunu da ayrıca hatırlatmak isteriz. Ülkemiz, 24 Haziran seçimleri için de taahhütlerine uygun biçimde uluslararası kuruluşlarla gerekli iş birliğini sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy

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