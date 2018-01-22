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Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 16:11 | Son Güncelleme 18 dakika önce

Dışişleri kaynakları Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin'le sınırlı kalacağına dair Rusya'ya taahhüt verildiği iddialarını reddederek, "Rusya'ya taahhüt verilmedi" açıklamasını yaptı.

Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Soçi'de yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne hazırlık toplantısında Türk heyetinin, terör örgütü PYD/PKK ve ilişkili kişilerin Kongre'ye katılmaması konusundaki kırmızı çizgiyi yinelediğini bildirdi

PYD SOÇİ'DE YOK

PKK/PYD'nin Soçi'deki Kongre'ye katılmaması konusunda mutabakat sağlandı.

Türkiye, Rusya ve İran, daha önce yaptıkları zirvede, Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi düzenleme kararı almıştı. Kongrenin 30 Ocak'ta toplanması bekleniyor. Türkiye, kongreye PKK/PYD'nin katılmasını kabul etmeyeceğini ilan etmişti. Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kongreye yaklaşık bin 500 kişinin davet edilmesi öngörülüyor. BM'nin katılarak sürece katkı sağlamasının ve muhalefeti de buraya katılmaya teşvik etmenin önemli olduğu vurgulandı. Dışişleri kaynaklarınca, "PKK'nın aynısı ve parçası olan bir örgütü burada görmek istemediğimizi net bir şekilde ortaya koyduk. Bu konu kabul edilerek mutabakat sağlandı. Hazırlık toplantısında listeler de aşağı yukarı tamamlandı. Cenevre'den farklı olarak, toplumu temsil eden her kesimden temsilci bulundurmak istiyoruz. Geniş bir iç meşruiyeti verme düşüncesi var" denildi.

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Rusya Dışişleri Zeytin Dalı Harekatı

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