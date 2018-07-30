HABER

Dışişlerinden GKRY'deki bazı büyükelçilere "Haddinizi aşmayın" uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 21:23 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: - "GKRY'de geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir toplantıda bazı büyükelçilerin, Rum yönetiminin Doğu Akdeniz'de tek taraflı olarak sürdüregeldiği hidrokarbon faaliyetleri konusundaki destek beyan eden ifadelerini yersiz buluyoruz. Söz konusu ülkelerin temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz" - "Rum yönetiminin bu uzlaşma ruhundan uzak tutumu, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin ulaşmak için yoğun çaba sarf etmekte olduğu olası çözümle Ada'da ve Doğu Akdeniz'de ortaya çıkabilecek kazan-kazan temelli ekonomik iş birliği potansiyelini henüz idrak edemediğini göstermektedir"

Dışişleri Bakanlığı, bazı ülke büyükelçilerine, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin ifadeleri üzerine, "hadlerini aşmamalarını" tavsiye etti.

Bakanlık Sözcüsü Hami Aksoy, konuya ilişkin soruya cevabında, GKRY'de geçen günlerde düzenlenen toplantıda bazı büyükelçilerin, Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’de tek taraflı sürdüregeldiği hidrokarbon faaliyetleri konusundaki destek beyan eden ifadelerini yersiz bulduklarını belirterek, "Söz konusu ülkelerin temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının Ada'nın yegane sahibi gibi davranmakta ısrar ederek tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmesinin kabul edilemez bir durum olduğuna dikkati çeken Aksoy, söz konusu faaliyetlerle Rum tarafının, Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe saydığını vurguladı.

Aksoy, Rum yönetiminin bu uzlaşma ruhundan uzak tutumunun, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin ulaşmak için yoğun çaba sarf etmekte olduğu olası çözümle Ada'da ve Doğu Akdeniz'de ortaya çıkabilecek "kazan-kazan" temelli ekonomik iş birliği potansiyelini henüz idrak edemediğini gösterdiğini belirtti.

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"GKRY'nin bu sorumsuz adımlarına karşı KKTC makamları ve Türkiye, gerekli uyarıları en başından bu yana yapmış, haklı kaygı ve infialini dile getirmiştir. Bu çerçevede evvelce de defaatle ifade ettiğimiz üzere ülkemiz, Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerini savunmakta ve Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır.

Nitekim Dışişleri Bakanımız, son olarak 23-24 Temmuz tarihlerinde KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı ortak basın toplantısında, Kıbrıs Türk halkının hakkını koruyacağımıza dair kararlılığımızı bir kere daha açıkça vurgulamıştır."

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!
Su dolan alt geçitte mahsur kalan sürücünün kurtarılma anını canlı yayınladılarSu dolan alt geçitte mahsur kalan sürücünün kurtarılma anını canlı yayınladılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Büyükelçiler Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü GKRY Hami Aksoy hidrokarbon faaliyetleri

En Çok Okunan Haberler

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Arap medyası bu iddiayla çalkalanıyor! Katar'da Türk subayı yabancı generali vurarak öldürdü!

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gülben Ergen ve Burak Törer'in fotoğrafına Seren Serengil yorum yaptı

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

İlginizi Çekebilir

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK duyurdu! Osman Gülen Diyarbakır'da öldürüldü

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

TSK'da bir ilk! Orduya katıldılar

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Yusuf Dede, polislerin biber gazı sıkması sonrası hayatını kaybetmişti! Polislerin ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

Habertürk canlı yayınında Nagehan Alçı ile Didem Arslan Yılmaz arasında gerginlik

KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan 50 FETÖ'cü İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi!

KKTC'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan 50 FETÖ'cü İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi!

Canlı yayında kavga! Mikrofonu kapatıp reklama gitti

Canlı yayında kavga! Mikrofonu kapatıp reklama gitti

Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri durduruldu

Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri durduruldu

Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

Yeni sistemin ilk MGK'sı sonrası açıklama: ABD'nin tehdit dili asla kabul edilemez!

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

Türkiye'den çok sert tepki: Haddinizi aşmayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.