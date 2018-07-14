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Dışişlerinden Irak'taki Türk vatandaşlarına güvenlik uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 16:08 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın bazı vilayetlerinde devam eden protestolar nedeniyle buradaki Türk vatandaşlarının gösterilerin yapıldığı bölgelerden uzak durmaları uyarısında bulundu

Dışişleri Bakanlığı, Irak'taki Türk vatandaşlarına, ülkenin bazı vilayetlerinde halkın olumsuz yaşam koşullarını kınamak amacıyla başlattığı protesto gösterilerinin düzenlendiği bölgelerden uzak durmaları uyarısı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, Irak'ın Basra vilayetinde halkın olumsuz yaşam koşullarını kınamak amacıyla başlattığı ve Meysan, Dikar, Necef, Kerbela ile Bağdat vilayetlerine de yayılan protesto gösterilerinin yakından takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Anılan vilayetlerde bulunan vatandaşlarımızın, protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmaları ve gelişmelere dair Bakanlığımız ve Bağdat Büyükelçiliğimizce güvenlik durumu hakkında yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmelerinde fayda görülmektedir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine "00 964 790 190 94 06" ve "00 964 771 233 90 23" ile Konsolosluk Çağrı Merkezine "00 90 312 292 29 29" numaralı telefonlardan başvurulabileceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Basra güvenlik duyurusu ırak protestolar Türkiye

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