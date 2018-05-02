Dışişlerinden Libya'daki Yüksek Seçim Kuruluna saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen ve Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu'nu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Libya’nın başkenti Trablus’ta bugün düzenlenen ve Yüksek Ulusal Seçim Komisyonu’nu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyor, bu menfur saldırıda yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, "Libya’nın huzur ve istikrarını hedef alan bu alçakça girişime karşı Türkiye'nin dost ve kardeş Libya halkına destek ve dayanışmasını yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Libya'nın başkenti Trablus'taki Yüksek Seçim Kurulu binasına bugün silahlı saldırı düzenlenmişti. Terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği bildirilen saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.
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