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Dışişleri'nden Mevlüt Çavuşoğlu ile Pompeo görüşmesinin ayrıntıları (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 18:18 | Son Güncelleme

'TEHDİT DİLİNİ' REDDETİKLERİNİ İLETTİ   Dışişleri kaynakları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğimizi, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu vurgulamıştır" ifadelerine yer verdi.

'TEHDİT DİLİNİ' REDDETİKLERİNİ İLETTİ

Dışişleri kaynakları, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun dün ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, "Kimsenin tehdidine boyun eğmeyeceğimizi, hukuk kurallarının istisnasız herkes için geçerli olduğunu vurgulamıştır" ifadelerine yer verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 'tehdit dilini' reddettiklerini dile getirdiği de vurgulandı.

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