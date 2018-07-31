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Dışişleri'nden şehitler için anma mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 09:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, 1980'de ASALA tarafından şehit edilen Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen için anma mesajı yayınladı

Dışişleri Bakanlığı, Ermeni terör örgütü ASALA'nın 31 Temmuz 1980'de şehit ettiği Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen için anma mesajı yayınladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan mesajda, "Terör örgütü ASALA tarafından 31 Temmuz 1980’de şehit edilen Atina Büyükelçiliği İdari Ataşemiz Galip Özmen ve kızı Neslihan Özmen’i saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

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