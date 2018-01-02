HABER

Dışişleri'nden son dakika İran açıklaması: Haberlerden endişe duyulmaktadır

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 11:25 | Son Güncelleme 3 saat önce

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki protestolara ilişkin yapılan son dakika açıklamada, "İran’da 28 Aralık tarihinde başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulmaktadır" dendi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki protestolara ilişkin yapılan son dakika açıklamada, "Haberlerden endişe duyulmaktadır" dendi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

İran’da 28 Aralık tarihinde başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulmaktadır.

Türkiye, dost ve kardeş İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz.

Biran önce ülkede sükunetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz.

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez
İran'daki karışıklık artıyor: Ölü sayısı 29'a çıktı! Ruhani'den şok sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara İRAN Dışişleri Bakanlığı Son dakika

En Çok Okunan Haberler

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Milli Piyango Robin van Persie'ye çıktı!

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Meral Akşener: Tokat ve Konya'da silahlı eğitim kampları bulunduğunu duyuyoruz

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Paraları nereye kaçırdıkları belli oldu!

Sarma sigara içenleri üzecek zam

Sarma sigara içenleri üzecek zam

2018'de kaç gün resmi tatil var?

2018'de kaç gün resmi tatil var?

TSK'ya 43 bin personel alınacak

TSK'ya 43 bin personel alınacak

Okuyucu Yorumları 25 yorum
Açıklamaya bak. "kamu binalarının zarar gördüğünden endişe duyulmaktadır." Sizde endişe yaratması gereken gezideki tencere sesleri olmamalı. Içinizdeki fetöcüler olmalı. Korkmakta haklısınız tabi. iç savaş sizde var. Atatürkçülerin herşeyi net.
@akin_caliskan2 FETÖCÜLER DUZENLEMİŞTİR
Şam'da cuma katil esed gitsin diyerek PYD 'ye koridor acan suriyeyi karistirip milyonlarca kendi vatanini satan ama yerini yurdunu koruyan TÜRKMENLER'i putin ve irana satan turkmendagini yerle bir ettiren ettirdikten sonra putin e 40 takla atan TÜRKLÜK DÜŞMANI BOP taşeronu yahudi madalyalilar güçlerin piyonları konuşmuş...
diktatörlüklerin sonu budur.halkı baskı ile zulümle yönetemezsin.para sıfırlarsan hesabını vereceksin.ayakkabı kutularındaki rüşvetin hesabını vereceksin.urla rüşvet villalarının hesabını vereceksin.17 aralık hırsızlarını yakalayan savcıları hapse atmayı bırak madalya vereceksin.komşularına terörist ve silah gönderip insanları öldürtmeyeceksin.rakiplerini hapse attırmayacksın.insanları fermanla hukuksuz işten atıp aç bırakmayacaksın.YOKSA ANANIN HATIRINI SORARLAR.
halkını sokağa dökenlerin, çalanların, dini istismar edenlerin ülkelerini getirdikleri durum, bu durumdan ders alması gereken hükumet üyelerimizin üsluplarına dikkat etmeleri, ülkeye ve vatandaşına sahip çıkması gerekiyor, aksi durumda bölünen toplumlar sokağa dökülüyor, sonrası kan ve gözyaşı maalesef
Çok şaşılacak bir durum değil. İnsanları açlığa mahkum ederseniz bir gün gelir gök kubbe yönetenlerin tepesine geçirilir.
Suriye ve libyadaki daha beter olurlar, sizde ABD den herhalde sokağa çıkma için mesaj bekliyorsunuz
@erolguler71 SURİYE VE LİBYAYI BOB ESBAŞKANINA SOR
Allah aşkına kendi ülkemizin sıkıntıları dururken başka ülkenin içişlerine burnumuzu sokuyoruz artık yeter aklınızı başınıza alın yoksa bu halk size gereken dersi verecek
Haberi okumadan dedim ki yasananlari endise ile izliyoruz gibi bise demislerdir dedim sasirmadim. Ey Devlet kendi icinde kendi milletin ne hakde hic bakiyo musun acaba. Doldurdun araplari ulkeye . Hersey ates pahasi . Ulkede kimse mutlu degil bir de bize bak,diger ulkelerle ilgilendigin kadar
Bir atasözümüz var, ( eden bulur) diye. Hüseyni yıllarca Fransa'da İran'daki şah Rıza Pehlevi' devirmek için halkı ayaklandırdı, sonra İran'a gelip şimdiki molla rejimini kurdu, şimdi halk uyandı tekrar eski demokrasi günlerine dönmek için ayaklandı, 1979 da İran Türkiye gibi modern bir devletti, şimdi gene aynı yolda ilerliyor, bence zafer halkın olacaktır, mollalar ülkeden kaçacaktır.
Bunlar bilin dik șey Ler Irak suriye Iran türkiye sırayla parçalanacak adamlar 20 yıldır bunu söylüyolar zaten.. iranin yanında olmamız lazım. Sevmesende sevilmesekde onların yaninda destekci olmaliyiz... Iran bölünürse malesef sıra bize gelir.. Sonuncuyuz cunku biz gucluyuz.. Anlamamiz Lazim ????
@mandh_2017 ezer geceriz diyenlere duyuru
@mandh_2017 iran halkının yanındayız MOLLALARIN DEGİL..ONLARDA BOYLE GELMİŞLERDİ.. EDEN BULUR
Arap baharı, Fars baharında dönüştü.
Ülkende ne bir insan incinsin ne de en ufak birşey zarar görsün istemiyorsan sayın Ruhani; ayetullahlarınıda mollalarınıda alıp gideceksin ve biz o zaman diyeceğiz ki Ruhani samimidir, ülkesinin en ufak zarar görmesini istememiştir. Bu tepkiler sana ve mollalarına sevgili Ruhani, bana değil :)
insan yaratılışı gereği hür olmak ister.baskıyla,sindirmeyle toplumu dizginleyemezsiniz.despot yönetimlerin sonu hep hüsran olmuştur.refahı tabana yayan,hukuku üstün tutan yönetimlerin halkları mutludur,zengindir.
ÖLÜMDE VAAAAAAR....
Açlık ve işsizlik var, insan hakları yerlerde, özgürlükler kısıtlanmış ve kadın hakları nerede ise yok. Bunun üzerine çıkan isyanlarda ABD ve rusyayı aramadan önce genel vaziyete bakmak lazım. Bu insanlar belli kıvılcım bekliyordu. Yapılan yolsuzluklara, kamu düzeninin düzensizliğine değilde vatandaşa kusur bulmak ahmakça.....
en tehlikeli insan aç insandir. bu dünyanın gerçeğidir. mollalara güle güle.
lafa bak "kışkırtıcı soylemlerden kaçınılması " demis dışişleri ilginc biz bunu nasihat ederken kendi vatanimizda niye yapmiyoruz..
iran giderse türkiye gider unutmayın!
iyi bizimkiler feto demediler. hayret
Burda yorum yapan beyinsizlerin çoğu halk haklı olduğu için isyan yaptığını falan sanıyo ya birde bilgili bilgili konuşuolar ..Halkın kudüsü boşverin bizim ekonomomiz iyi değil bize bakın diye bağırması ilgünç bi tesadüf deil mi sizcede ..Bi kaç israil abd elemanı başı çekip bişeyler uydurmuş yanına katılan halktan hainler neticesindede isyan görüntüsü verilmiş sizin gibi hainler oldukca daha çook koyun yerine koyarlar sizi böyle .
Bu yönetimin gitmesini isteyen kim..halk mı amerikanı israil mı.. halkı açlıkla kışkırtıyor..halk açsa bu üstündekileri bu elindekileri bu malzemeyi nerden buluyor..sorun istenmeyen yönetim amerikanın israilin çıkarı güvenliği için bu yönetim gitmeli söz dinlemiyor amerikanın dediğini Bu oyunu yıllardır oynuyor..demokrasi ve özgürlükleri sömürü araçı olarak kullanıyor..kendi ülkesindeki zencilere karşı hiç endişe duymuyor..özgürçe yapılan eylemleri desteklemiyor..bu bölgede karıştırmadığı darbe yapmaya çalışmadığı yer yok ..niye bu topraklar..niye abd burada..senin bu yerlerde ne işin var
Diğer Haberler
'Sapkın'lığa destek pahalıya patladı! O öğretmene büyük şok

'Sapkın'lığa destek pahalıya patladı! O öğretmene büyük şok

Diyanet’e göre 9 yaşına giren kız evlenebilir

Diyanet’e göre 9 yaşına giren kız evlenebilir

3. Havalimanı için Karadeniz’e 15 bin metrekarelik dolgu

3. Havalimanı için Karadeniz’e 15 bin metrekarelik dolgu

CHP’li Aksünger: Zarrab davasında 10 milyar dolar ceza verilecek

CHP’li Aksünger: Zarrab davasında 10 milyar dolar ceza verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslan yavruları için hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslan yavruları için hazırlıklar başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Abdullah Gül yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.