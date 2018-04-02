Dışişlerinden Yunan makamlarının açıklamasına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye sınırını yasa dışı geçtikleri için Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklama hakkında, "Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan iki Yunan askeri hakkında yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadelerin, Yunan makamlarının, Türkiye'ye karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Yunanistan'ın işine geldiği zaman hukuk devleti ilkesini öne çıkardığı, işine gelmediği zaman ise bu ilkeyi rahatlıkla yok sayarak uluslararası mahkemelerce aleyhinde alınan kararları uygulamadığı da yakın tarihimizden bilinmektedir. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

- Olay

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edilmişti.