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DİSK 1 Mayıs'ı nerede kutlayacak? İşte yanıtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 11:24 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre DİSK, 1 Mayıs'ın Maltepe miting alanında kutlanacağını açıkladı.

DİSK 1 Mayıs'ı nerede kutlayacak? İşte yanıtı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yaklaşırken sendikalar, kutlama yapacakları yerlerle ilgili kararını açıklıyor. DİSK, 1 Mayıs'ın Maltepe miting alanında kutlanacağını açıkladı.

TÜRK - İŞ ise daha önce yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacaklarını duyurmuştu.

Ayrıntılar geliyor...

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DİSK 1 Mayıs maltepe Son dakika

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
1 mayıs taksimde kutlanmalıdır sembol orasıdır
aferin adam olun len
Taksim iyice unutturuldu
Bunlarıda susturmuşlar belli
KAHROLSUN KAPİTALİZM !!!!! SALDIRINNN!!!!
diskte ak olmuş
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