DİSK 1 Mayıs'ı nerede kutlayacak? İşte yanıtı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yaklaşırken sendikalar, kutlama yapacakları yerlerle ilgili kararını açıklıyor. DİSK, 1 Mayıs'ın Maltepe miting alanında kutlanacağını açıkladı.
TÜRK - İŞ ise daha önce yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ı Hatay'da kutlayacaklarını duyurmuştu.
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