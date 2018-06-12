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DİSK üyesi işçiler, yarım gün iş bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 15:46 | Son Güncelleme

DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası üyeleri, 15- 16 Haziran işçi eylemlerinin yıl dönümünde, İzmir'de güvenlik gerekçesiyle kadroya geçemeyen ve 73 gündür Ege Üniversitesi Rektörlüğü önünde oturma eylemi yapan işçiler için yürüdü.

DİSK üyesi işçiler, yarım gün iş bıraktı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA) - DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel İş Sendikası üyeleri, 15- 16 Haziran işçi eylemlerinin yıl dönümünde, İzmir'de güvenlik gerekçesiyle kadroya geçemeyen ve 73 gündür Ege Üniversitesi Rektörlüğü önünde oturma eylemi yapan işçiler için yürüdü. Yarım gün iş bırakan sendika üyeleri, Bornova Metrosu önünde başlattıkları yürüyüşü, Rektörlük binası önünde sonlandırdı.
DİSK üyeleri, 15- 16 Haziran işçi eylemlerinin yıl dönümünde, yarım gün süreyle iş bıraktı. İşçilerin koşulsuz kadrolu ve güvenceli olarak istihdamının sağlanmasını isteyen DİSK üyeleri, Bornova metro durağı önünde toplandı. DİSK üyesi işçiler, Ege Üniversitesi'nde güvenlik gerekçesiyle kadro alamayan ve işten çıkarılan işçilere destek vermek için buradan Rektörlük binası önüne kadar yürüdü. '15- 16 Haziran ruhu ile güzel günlere yürüyoruz' pankartı ile yürüyen işçiler; 'İş ekmek yoksa barış da yok', 'Kadro dediniz işimizden ettiniz', 'Zafer direnen emekçinin olacak' sloganları attı. İşçilere; HDP, KESK, TMMOB üyeleri ile CHP İzmir milletvekili adayı Kani Beko da destek verdi.
Rektörlük binası önüne geldiklerinde açıklama yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, şunları söyledi:
"Türkiye'yi işçilerin haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasına sokan iktidar, hedeflediği rejim değişikliğini bir an önce hayata geçirebilmek için baskın seçim kararı almıştır. OHAL'den istifade ederek, grevlerin yasaklandığı, sendikal hak ve özgürlüklerin gasbedildiği, imza toplamaktan meydanlara çıkmaya kadar her türden hak arama yönteminin baskı altında alındığı, mahkemelere başvurma hakkının bile kısıtlandığı bir ortamda işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını korumak ve geliştirmek oldukça zorlaştırılmıştır. 24 Haziran 2018, cumhuriyet tarihinin kader anıdır. Unutulmamalıdır ki demokrasi, işçinin ekmeğidir ve tüm haklarımınız tek bir kişinin keyfiyetine teslim edildiği bir düzene demokrasi denmez. Böylesi bir düzende işçilerin hakları savunmak ve geliştirmek daha da zorlaşır. 15- 16 Haziran 1970'de tek tip sendika dayatmasını durduran işçiler, 2018 Haziran'ında dayatılan rejimi durduracaktır."
İşçiler, eylemin ardından olaysız dağıldı.

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