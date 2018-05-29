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DİSK'in yeni genel başkanı Arzu Çerkezoğlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 18:12 | Son Güncelleme

Genel sekreter Arzu Çerkezoğlu, DİSK'in yeni genel başkanı oldu

İSTANBUL (AA) - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) yeni genel başkanı, genel sekreterlik görevini yürüten Arzu Çerkezoğlu oldu.

DİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, 15. Genel Kurul'da seçilen Genel Başkan Kani Beko'nun istifası nedeniyle DİSK Başkanlar Kurulu'nun 25 Mayıs'ta toplandığı belirtilerek, "DİSK Başkanlar Kurulu'nda alınan tavsiye kararını göz önünde bulunduran DİSK Yönetim Kurulu, DİSK Tüzüğü'nün 16. Maddesinin 2/c-m fıkralarına göre yeniden görev dağılımı yapmak üzere, göreve çağrılan yedek üye Çetin Çalışkan'ın katılımıyla yaptığı toplantıda, Genel Başkanlığa Arzu Çerkezoğlu'nun, Genel Sekreterliğe ise Cafer Konca'nın seçilmesine karar verilmiştir." denildi.

Kani Beko'nun genel başkan olduğu dönemde Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri olarak görev yapıyordu.

Kani Beko, DİSK Genel Başkanlığı'ndan istifa ederek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) İzmir milletvekili adayı olmuştu.

Çerkezoğlu'nun başkan olmasıyla 13 Şubat 1967'de kurulan DİSK'te ilk defa bir kadın, genel başkanlık koltuğuna oturdu.

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DİSK'in yeni başkanı Arzu Çerkezoğlu

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