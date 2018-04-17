Disleksili çocuklar Beşiktaş duvarlarını graffitilerle süsledi

Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL (DHA)-Disleksili çocuklar, Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) organizasyonuyla ilk defa VR (Sanal Gerçeklik) ile ormanda gezintiye çıktı. İlk kez VR similasyonu ile hayal dünyalarının sınırlarını aşan minikler ardından graffiti ile Beşiktaş duvarlarını süsledi. BAU Graffiti, Su altı ve Engelsiz Yaşam Kulübü’nün ortaklığında bu yıl 2.’si düzenlenen ‘Disleksi’ye farkındalık etkinliği, yaşları 9 ile 12 arasında değişen 22 özel çocuğu bir araya getirdi. Disleksiye karşı farkındalık oluşmayı amaçlayan etkinlikte çocuklar önce üniversitenin Galata kampüsünde bulunan VR laboratuvarına gelerek burada VR deneyimi yaşadı. Sanal dünyada kısa bir yolcuğa çıkan çocuklar yeşillikler arasında ormanı keşfetti. Etkinliğin sanat ayağında ise çocuklara yine keyifli bir aktivite hazırlandı. Minikler Beşiktaş'ta kendileri için ayrılan duvarı diledikleri gibi boyayarak yeteneklerini ortaya çıkardı. "HAYAL DÜNYALARI BİZDEN ÇOK DAHA GENİŞ" Etkinliği ilk düzenlediklerinde çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyleyen proje sorumlusu Günışık Kumru, "O zaman gelemeyen çocuklarımız da bugün bizimle. İlk etkinlikte sualtı dünyasını tanıtmıştık bir de resim çalışması yapmıştık. Çünkü disleksili çocuklarımızın hayal güçleri ve dünyaları bizden çok daha farklı ve geniş. Biz bunu ön plana çıkararak "Disleksi Avantajımız" başlığı altında bu projeyi yaptık. Bütün Beşiktaş'a hatta olursa tüm Türkiye'ye disleksinin ne olduğunu duyurmak adına büyük bir görsel yaratmak istedik" dedi.

"ONLARA 'BİZ BAŞARIYORUZ' DUYGUSUNU HİSSETTİRMEK İSTİYORUZ" Etkinliğin çoçuklar üzerindeki etkisinden bahseden Kumru, "Özellikle yanlarında velilerinin olmamasını rica ettik. Daha küçükler 9-12 yaş aralığındalar. Bu yaşta sorumluluk alabilsinler, kendilerini özgür hissetsinler istedik. Çünkü yaşadıkları öğrenme güçlüğünden ve zor durumdan dolayı zaten kendilerinde bir eksiklik hissediyorlar. Biz onlara 'başarı' duygusunu hissettirmek ve birilerinin onlara destek olduğunu göstermek istiyoruz. VR etkinliği tercih etmemizin sebebi de artık teknoloji çağındayız. Çocuklarımıza farklı bir dünyanın kapılarını açmak istiyoruz. Umuyorum ki amacımıza ulaşacağız" diye konuştu. "İLK DEFA BİR DUVARI BOYADIM" Etkinliğe ilk kez katılan 12 yaşındaki Can Kabakçı, "Roller coasterın içindeydim. Ben sadece ileri baktığımı sanıyordum ama ellimi, kolumu da oynatıyormuşum. Bence çok güzeldi" dedi. İkinci kez bu deneyimi yaşayan 10 yaşındaki Ali Sami Yılmazer ise, "Ayıların ormanlarda yaşadığını öğrendim. Gözlüğü takıp onların hayatını öğrenmek çok güzeldi. Daha önce ise köpekbalığının hayatını öğrenmiştim. Bir duvarı boyayacağım için ise çok heyecanlıyım ilk defa böyle bir şey yapacağım" diye konuştu.