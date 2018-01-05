DİTAV Başkanı Akalınlar: Kırklar Dağı rekreasyon alanı olmalı

Ramazan YAVUZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde, türkülere konu olan Kırklar Dağı'ndaki lüks konutların yıkımına, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) destek verdi. Vakıf Başkanı Erhan Akalınlar, Kırklar Dağı binalardan temizlendikten sonra bir daha hiçbir yapıya izin verilmemesi ve bölgenin rekreasyon alanı olarak halkın hizmetine açılması gerektiğini söyledi.

Merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne hâkim tepede bulunan ve türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda 7 yıl önce yapımına başlanan, daha sonra mahkeme kararı ile inşaatı durdurulan 725 konuttan 80'ninin yıkımı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sürüyor. DİTAV, yaptığı açıklama ile yıkıma destek verdi. DİTAV Başkanı Erhan Akalınlar, Kırklar Dağı'nın üzerinde farklı zamanlara ait inanç mekânlarının yer aldığını ayrıca türkülere konu olduğunu söyledi. Kentin tarihi ve kültürel mirası açısından bu denli değerli olan bu mekânın üzerinde çok katlı binaların yapılmasına kamuoyunun karşı çıktığını belirten Akalınlar, şöyle konuştu: