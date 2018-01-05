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DİTAV Başkanı Akalınlar: Kırklar Dağı rekreasyon alanı olmalı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 15:24 | Son Güncelleme 13 dakika önce

Ramazan YAVUZ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın merkez Sur ilçesinde, türkülere konu olan Kırklar Dağı'ndaki lüks konutların yıkımına, Diyarbakır Tanıtma Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (DİTAV) destek verdi. Vakıf Başkanı Erhan Akalınlar, Kırklar Dağı binalardan temizlendikten sonra bir daha hiçbir yapıya izin verilmemesi ve bölgenin rekreasyon alanı olarak halkın hizmetine açılması gerektiğini söyledi.

Merkez Sur ilçesinden geçen Dicle Nehri'ne hâkim tepede bulunan ve türkülere konu olan tarihi Kırklar Dağı'nda 7 yıl önce yapımına başlanan, daha sonra mahkeme kararı ile inşaatı durdurulan 725 konuttan 80'ninin yıkımı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sürüyor. DİTAV, yaptığı açıklama ile yıkıma destek verdi. DİTAV Başkanı Erhan Akalınlar, Kırklar Dağı'nın üzerinde farklı zamanlara ait inanç mekânlarının yer aldığını ayrıca türkülere konu olduğunu söyledi. Kentin tarihi ve kültürel mirası açısından bu denli değerli olan bu mekânın üzerinde çok katlı binaların yapılmasına kamuoyunun karşı çıktığını belirten Akalınlar, şöyle konuştu:

"Kentin tarihi ve kültürel mirası açısından bu denli değerli olan bu mekân çok katlı binalar yapılmak üzere imara açıldı. Kent kamuoyu nezdinde yoğun ve yaygın bütün tartışmalar ve karşı çıkışlara rağmen Kırklar Dağı üzerindeki yapılar, zaman zaman çeşitli nedenlerle durdurulsa da hızla yükseldi. Geçtiğimiz günlerde bir süredir kent gündemince konuşulan konu aşikâr oldu. Çok akılcı bir kararla Kırklar Dağı üzerindeki bu ucube yapıların yıkılmasına karar verildiği kamuoyu ile paylaşıldı. Hemen akabinde de Kırklar Dağı üzerindeki yapıların yıkımı başladı. Bizler, DİTAV olarak yapılaşmanın başladığı tarihlerde nasıl Kırklar Dağı'nın üzerinin imara açılmasına karşı durduysak, bugün de yıkım kararının doğru olduğunu ve yıkıma destek verdiğimizi kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz."

'YIKIM BİTTİĞİNDE HALKIN HİZMETİNE AÇILSIN'

Akalınlar, Kırklar Dağı üzerindeki yapıların yıkımının bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirterek, "Yıkım tamamlanıp ortalığın temizlenmesinden sonra, Kırklar Dağı üzerinde asla, hiçbir şekilde yeni bir yapılaşmaya izin verilmemelidir. Kırklar Dağı'nın üzeri kent halkının ortak kullanım amacına tahsis edilerek kentsel rekreasyon alanı olarak ilan edilmelidir. Yeşil kuşak, yürüyüş parkurları, yüzme havuzları, spor kompleksleri, piknik alanları gibi kent halkının ortak ve ücretsiz kullanacağı alanlara dönüştürülmelidir" dedi.

'ONGÖZLÜ KÖPRÜ'NÜN ETRAFI DA TEMİZLENSİN'

DİTAV Başkanı Erhan Akalınlar, kentin bir diğer önemli tarihi mekânının da her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi Ongözlü Köprü olduğuna dikkati çekerek, Ongözlü Köprü'nün etrafında inşaa edilen yapılara da engel olunmasını istedi. Akalanlar, "Kırklar Dağı nasıl kentin ortak hafızasında yer almış çok kıymetli bir kültürel miras mekânı ise Ongözlü Köprü de yapıldığı en eski tarihlerden bu yana benzer bir kültürel değerdir. Ongözlü Köprü'nün silüetini bozan çevresindeki yapılardan da hızla vazgeçilmelidir. Ongözlü Köprü'nün iki yakasındaki kent halkının ortak malı olan alanlardaki işgallere cesur bir kararla karşı durularak engel olunmalıdır" diye konuştu.

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