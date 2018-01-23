DİTİB, Almanya'da camilere yapılan saldırıları kınadı

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), son iki gündür Almanya'da camilere yönelik düzenlenen terör saldırılarını kınayarak, güvenlik güçlerine Müslüman ‎kuruluşları koruma konusundaki sorumluluğunu hatırlattı.

Genel Merkezi Köln'de bulunan DİTİB'in Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin Afrin ‎bölgesindeki güncel çatışmalar bahane edilerek ‎DİTİB camilerinin sosyal ağlarda ve medya ‎tartışmalarında açıkça hedef gösterildiği belirtildi.

Açıklamada, "‎Maalesef son iki günde iki DİTİB camisi terör ‎saldırısına maruz kalmıştır. Bunların başkaları ‎tarafından da taklit edilmesi sonucu saldırıların ‎artmasından endişe edilmektedir. Bu ‎gelişmelerden DİTİB camiamız büyük endişe ‎duymaktadır. Fitne ve adaletsizlik, her türlü terör, ‎şiddet ve şiddete çağrıyı telin ediyoruz.‎" mesajı paylaşıldı.

22 Ocak gecesi Minden ve Leipzig kentlerindeki iki caminin saldırıya maruz kaldığının hatırlatıldığı açıklamada, "İki ‎camimize yazılar yazılması, ‎boyaların sürülmesi ve pencerelerinin kırılması ‎sonucu yapılan saldırılar, terörist grupların ve ‎sempatizanlarının kriminal potansiyellerini ‎göstermektedir. Artan saldırılar dikkate alınırsa ‎emniyet güçleri, bu tür saldırılara, özellikle siyasi ‎ve aşırı kesimin saldırılarına karşı Müslüman ‎kuruluşlarını koruma konusunda sorumludurlar.‎" ifadeleri kullanıldı.