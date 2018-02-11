DİTİB yılın ilk istişare toplantısını yaptı

KÖLN (AA) - Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), 2018 yılının ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.
DİTİB Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya DİTİB Yönetim Kurulu Üyeleri, birim müdürleri, eyalet birlikleri başkanları, federal kadın kolu ve bölge merkez görevlileri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, DİTİB’in vizyonu, misyonu ve eyalet birliklerinin yeni dönem hizmetleri hakkında bilgi verdi.
Aşıkoğlu, İslami bir dini cemaat olan DİTİB’in, sahih dini bilgi ile Müslümanların dini ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan, güvenilen, referans alınan, hizmetleriyle toplumsal barışa katkı sağlayan, camileri toplum hayatının önemli merkezlerinden biri haline getiren, etkin ve saygın bir kurum olduğunu belirtti.
DİTİB’in barış ve hoşgörünün gelişmesine de katkı sunan bir kurum olduğunu ifade eden Aşıkoğlu, şunları kaydetti:
"DİTİB, Müslümanlara yönelik din hizmetlerini, sağlam ve sahih teolojik bilgiyi baz alarak yürütmek, bu bağlamda, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak konularında doğru ve güncel bilgiyle Müslümanları aydınlatmaya çalışmaktadır. Müslümanların dini ihtiyaçlarını karşılayacak din görevlileri yetişmesine katkı sağlamak, camilerin dini ve sosyal fonksiyonlarını geliştirmek, bağlı cemiyetlerle birlikte dini, sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak manevi değerleri canlı tutmak, Müslümanların farklı din ve kültürlerle birlikte yaşama tecrübesinden de yararlanarak toplumsal bütünlüğe, barış ve hoşgörünün gelişmesine katkıda bulunmak, DİTİB’in en ulvi misyonudur."
DİTİB’in radikalizmden, siyasi ve ideolojik yapılanmadan uzak, ehl-i sünnet İslam anlayışını savunduğunu anlatan Aşıkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Bağlı cemiyetler ve eyalet birlikleri ile faaliyetlerini yasalar ve tüzükler çerçevesinde şeffaf bir şekilde yürüten, güçlü, sivil ve ihtiyaçlar doğrultusunda kendini geliştiren, demokratik bir yapıya sahip saygın bir kurumdur. DİTİB, içinde yaşadıkları toplumun kültürel hassasiyetini önemseyen, sosyal barışa ve birlikte yaşama kültürüne her türlü katkıyı sağlayan, tüm üye cemiyetleriyle birlikte her yaştan insanın eğitimine destek olan, camide verilen din eğitimi yanında okulda da din dersinin verilmesini önemseyen bir kurumdur. Aileye, yaşlılara, kimsesizlere, muhtaçlara ve engellilere yönelik sosyal hizmetleri teşvik eden, kadınlara, gençlere önem veren ve teşkilatlanmalarını destekleyen bir müessesedir."
Toplantıda, eyaletlerdeki son gelişmeler, 2018 yılı eyalet birliklerinin faaliyetleri ve çalışmaların planlanması, ramazan ayındaki iftar programları gibi konular üzerinde bilgi alışverişinde bulunuldu. Ayrıca bu yıl genel kurul yapacak eyalet birliklerinin seçim takvimi belirlendi.
Toplantı sonunda yapılan değerlendirmede, eyalet birlikleri ile gençlik, kadın ve veli kollarıyla aynı anlayış, hedef, hareket ve strateji birliği içerisinde faaliyetlere devam edileceği vurgulandı.
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