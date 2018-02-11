DİTİB yılın ilk istişare toplantısını yaptı

KÖLN (AA) - Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), 2018 yılının ilk istişare toplantısını gerçekleştirdi.

DİTİB Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya DİTİB Yönetim Kurulu Üyeleri, birim müdürleri, eyalet birlikleri başkanları, federal kadın kolu ve bölge merkez görevlileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan DİTİB Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, DİTİB’in vizyonu, misyonu ve eyalet birliklerinin yeni dönem hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Aşıkoğlu, İslami bir dini cemaat olan DİTİB’in, sahih dini bilgi ile Müslümanların dini ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan, güvenilen, referans alınan, hizmetleriyle toplumsal barışa katkı sağlayan, camileri toplum hayatının önemli merkezlerinden biri haline getiren, etkin ve saygın bir kurum olduğunu belirtti.

DİTİB’in barış ve hoşgörünün gelişmesine de katkı sunan bir kurum olduğunu ifade eden Aşıkoğlu, şunları kaydetti:

"DİTİB, Müslümanlara yönelik din hizmetlerini, sağlam ve sahih teolojik bilgiyi baz alarak yürütmek, bu bağlamda, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak konularında doğru ve güncel bilgiyle Müslümanları aydınlatmaya çalışmaktadır. Müslümanların dini ihtiyaçlarını karşılayacak din görevlileri yetişmesine katkı sağlamak, camilerin dini ve sosyal fonksiyonlarını geliştirmek, bağlı cemiyetlerle birlikte dini, sosyal ve kültürel etkinlikler yaparak manevi değerleri canlı tutmak, Müslümanların farklı din ve kültürlerle birlikte yaşama tecrübesinden de yararlanarak toplumsal bütünlüğe, barış ve hoşgörünün gelişmesine katkıda bulunmak, DİTİB’in en ulvi misyonudur."