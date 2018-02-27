DİTİB'den Almanya'da iki günlük eğitim semineri

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, eğitime, anne, baba ile veli hizmetlerine ağırlık vermek istediklerini dile getirdi.

DİTİB tarafından Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaleti Köln bölgesi Veli Kolu Başkanlarına iki gün süren eğitim semineri verildi.

Eifel DİTİB Eğitim Merkezi'ndeki seminere katılanlar, konunun uzmanlarınca "Çalışmalarda iyi bir ivme yakalama" ve "Bilinçli veli ve aile içi etkili iletişim" konularında bilinçlendirildi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminerde bir konuşma yapan DİTİB Genel Başkanı Aşıkoğlu, birliğin büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Aşıkoğlu, "Birliğimizden, bütünlüğümüzden, beraberliğimizden kaynaklanan iş birliğimiz bizim büyük bir kurum olduğumuzu gösteriyor. 2018 yılından itibaren yeni bir sayfa açıyor ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Eğitim hizmetlerine, anne-baba ve veli hizmetlerine ağırlık vermek istiyoruz. Topyekün eyalet birliklerimiz, kadın ve gençlik kollarımız ile bu konuya eğileceğiz." dedi.

Cami hizmetleri ile eğitim ve sosyal hizmetlerin bir bütün olduğuna değinen Aşıkoğlu, "DİTİB olarak cami hizmetlerimizin yanında eğitim ve çocuklara yönelik hizmetlerimizle geniş bir alanımız var. Başarı için sosyal hizmetler ve eğitim hizmetlerini önemsiyoruz. Cami hizmetlerindeki canlılığın devam etmesi aynı zamanda eğitim ve sosyal hizmetlerin canlılılığına, devamlılığına bağlıdır." sözlerine yer verdi.