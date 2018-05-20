DİTİB'in iftarı her kesimi bir araya getirdi

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB), Almanya'nın Köln kentinde geleneksel olarak düzenlediği iftara Müslümanların yanı sıra Katolik, Protestan ve Yahudi din temsilcileri katıldı.

DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar, DİTİB Köln Camisi din görevlisi Emre Şimşek'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, açılış konuşmasında, ramazan ayının anlam ve önemini anlattı.

Bu yılki ramazan temalarının "Ölçülü ol, israf etme" olduğunu belirten Aşıkoğlu, "Cenabıallah bizi bu günlere ulaştırdığı için hamd-ü senalar ediyoruz. Sıhhat, afiyet içerisinde Kadir Gecesi ve bayrama ulaşmayı temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

- Eğitimin önemi vurgulandı

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Türk toplumunun sosyal hayatta her açıdan daha etkin hale gelebilmesi ve siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda içinde yaşadığı topluma daha fazla katkı sağlayabilmesi için eğitimin temel koşul olduğunu söyledi.

Erciyes, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine her şeyden daha fazla önem vermeliyiz. Hem ana dilleri Türkçeyi, hem Almancayı en iyi şekilde öğrenmeleri için destek olmalıyız. Toplumumuzun önünün daha da açılması ve süregelen sorunlara çözüm bulunması bugünkü çocuklarımızın ve gençlerimizin eliyle olacaktır. Onların bu yolda çağın gereklerine uygun, iyi bir eğitim almalarını sağlamalıyız." dedi.