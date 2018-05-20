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DİTİB'in iftarı her kesimi bir araya getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 01:21 | Son Güncelleme

Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes: - "Toplumumuzun önünün daha da açılması ve süregelen sorunlara çözüm bulunması bugünkü çocuklarımızın ve gençlerimizin eliyle olacaktır. Onların bu yolda çağın gereklerine uygun, iyi bir eğitim almalarını sağlamalıyız" - "Toplumların en kutsal mekanları olan ibadethaneleri hedef alanlara, inanç özgürlüğünü yok sayanlara dur demeliyiz" - Almanya Protestan Kilisesi Yüksek Meclis Üyesi Detlef Göring: - "Nasıl olur da camiler yakılabilir? Barışın temini ve toplumda aşılamaz zannedilen zıtlıkların aşılabilmesi için diyaloğa devam etmek gerekir"

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB), Almanya'nın Köln kentinde geleneksel olarak düzenlediği iftara Müslümanların yanı sıra Katolik, Protestan ve Yahudi din temsilcileri katıldı.

DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlenen iftar, DİTİB Köln Camisi din görevlisi Emre Şimşek'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, açılış konuşmasında, ramazan ayının anlam ve önemini anlattı.

Bu yılki ramazan temalarının "Ölçülü ol, israf etme" olduğunu belirten Aşıkoğlu, "Cenabıallah bizi bu günlere ulaştırdığı için hamd-ü senalar ediyoruz. Sıhhat, afiyet içerisinde Kadir Gecesi ve bayrama ulaşmayı temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

- Eğitimin önemi vurgulandı

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, Türk toplumunun sosyal hayatta her açıdan daha etkin hale gelebilmesi ve siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda içinde yaşadığı topluma daha fazla katkı sağlayabilmesi için eğitimin temel koşul olduğunu söyledi.

Erciyes, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine her şeyden daha fazla önem vermeliyiz. Hem ana dilleri Türkçeyi, hem Almancayı en iyi şekilde öğrenmeleri için destek olmalıyız. Toplumumuzun önünün daha da açılması ve süregelen sorunlara çözüm bulunması bugünkü çocuklarımızın ve gençlerimizin eliyle olacaktır. Onların bu yolda çağın gereklerine uygun, iyi bir eğitim almalarını sağlamalıyız." dedi.

- Camilere yönelik saldırılar kınandı

Son aylarda camilere yönelik artan saldırılara da değinen Erciyes, bu saldırıları kınayarak sorumluların bir an önce yakalanmasını talep etti.

Erciyes, "Toplumların en kutsal mekanları olan ibadethaneleri hedef alanlara, inanç özgürlüğünü yok sayanlara dur demeliyiz." ifadesini kullandı.

Almanya Protestan Kilisesi Yüksek Meclis Üyesi Detlef Göring de konuşmasında, cami saldırılarını eleştirerek "Nasıl olur da camiler yakılabilir? Barışın temini ve toplumda aşılamaz zannedilen zıtlıkların aşılabilmesi için diyaloğa devam etmek gerekir." diye konuştu.

- DİTİB'in diğer dinler açısından önemi vurgulandı

Almanya Katolik Kilisesi Başpiskoposluğundan Prof. Günter Risse konuşmasında, DİTİB'in burada arabulucu ve ortak manevi hayat tarzı açısından önemli bir kurum olduğuna vurgu yaptı.

Rusya kökenli bir haham olan, Liberal Yahudi Cemaati temsilcisi Evgenij Mulik de dinler arası ilişkilerin önemine değinerek çocukların diğer dinleri de tanıyıp öğrenmelerinin dünya barışı açısından öneminin altını çizdi.

Köln Anakent Belediye Başkanı Henriette Reker, DİTİB'in bu yıl ramazan ayı için seçtiği "Ölçülü ol, israf etme" temasının çok anlamlı ve isabetli olduğunu ifade etti.

DİTİB'in kendi içine kapanmayıp her kesime karşı açık olmasının takdir edilmesi gerektiğini kaydeden Reker, "DİTİB, Köln'de dinlerin ortak kuruluna katkı verip, ortaya çıkabilecek sorunları öngörüp, önceden çözüm yolları aramak için yıllardır yapılan faaliyetlere katkı vermektedir. Bu kuruldaki dini cemaatler iki yılda bir belediye binasında bir faaliyet gerçekleştirmektedir. Bu yıl bu faaliyeti eylül ayında DİTİB gerçekleştirecek. Kanaatimce güzel ve örnek bir faaliyet olacaktır." dedi.

DİTİB'in düzenlediği iftarın onur konukları ise 25 yıl önce Solingen faciasında aşırı sağcıların saldırısı sonucu 5 aile ferdini kaybeden Mevlüde Genç ile eşi Dursun Genç oldu.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) iftar ORUÇ

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