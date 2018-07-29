Divriği'de 'altın madeni' iddialarına köylülerden tepki

İrfan ÖZŞEKER/DİVRİĞİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Divriği ilçesine bağlı Mursal köyü sakinleri, Yuva ve Attepe bölgelerinde maden rezervlerini tespit etmek amacıyla yapılmak istenen sondaj çalışmalarına tepki gösterdi. Altın madeni kurulacağı dedikodularının arttığını, buna izin vermeyeceklerini belirten köy sakinleri, Maden Tetkik Genel Müdürlüğü yetkililerini köye almadı. Köylüler, olayı mahkemeye taşırken, şirket salı günü köye gelerek sondaj çalışmalarına başlayacak. Konu hakkında açıklama yapan İl Genel Meclis Üyesi Sadık Güller, "Sondaj çalışmalarında burada hangi madene rastlanacağını henüz belli değil. Burada vatandaşlarımızın tedirginliğini gidermek için toplandık, bilgilendirme yaptık" dedi. Sivas merkeze 180, Divriği ilçesine ise 28 kilometre uzaklıkta bulunan Mursal köyünde Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü'nün girişimleriyle Yuva ve Attepe bölgelerinde başta altın olmak üzere maden araması için sondaj yapılması kararı alındı. Kararı uygulamak için perşembe günü Mursal köyüne gitmek isteyen MTA yetkilileri köyde toplanan kalabalığın tepkisiyle karşılaştı. Bir gün sonra yeniden aynı girişimde bulunan MTA yetkilileri köy girişinde biriken kalabalığı görünce köye girmekten vazgeçti. Köylüler, oluşturdukları heyetle Sivas Valisi Davut Gül'ü ziyaret ederek konu hakkında bilgi aldı. Heyet cumartesi günü köyde toplanarak köylülere bilgi verdi. Salı günü şirket yetkililerinin köye tekrar geleceği ve sondaj çalışmalarına başlayacağı öğrenildi. 'SADECE SONDAJ YAPILACAK' Konu hakkında açıklama yapan Divriği İl Genel Meclis Üyesi Sadık Güller, MTA tarafından geçen sene 10 bin metre uzunluğunda bir sondaj çalışmasının yapıldığını öğrendiklerini, salı günü gelecek şirket çalışanlarının sondaj yapacağını ve bölgedeki maden çeşidinin tespit edileceğini ve ona göre çalışmaların yürütüleceğini söyledi. Güller, şöyle konuştu: "Buraya geldiğimizde insanlar tedirgindi. Sanki burada bir altın arama gibi bir beyanları olmuş. İnsanlarımızda bundan dolayı rahatsız olmuşlardı. Burası büyük bir köy, aynı zamanda Yama Dağlarının oksijenin bol olduğu, yukarıda barajımızın olduğu, doğal güzelliklerin olduğu, Divriği'nin içme suyunu karşılayan bir köyümüz. Bundan dolayı da biz burada bir komite oluşturarak köyün muhtarı ve dernek başkanlarının olduğu, belediye başkanımız, il genel meclis üyelerimizle birlikte sayın valimizle bir görüşme yaptık. Görüşmemiz çok güzel geçti, sayın valimize duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz. Burada henüz böyle bir olgunun olmadığını, sadece sondaj çalışmalarının olacağını söyledi. Sondaj çalışmalarında da burada hangi madene rastlanacağını henüz belli değil. Burada vatandaşlarımızın tedirginliğini gidermek için toplandık, bilgilendirme yaptık. Bu konuda daha sağduyulu, hoşgörülü, hak ve adalet içerisinde haklarını arayacaklarını kendileri de beyan etti. Burada olumsuz bir şey yok. Bu çalışmalara da Maden Teknik Arama'nın ihale yaptığı şirket tarafından aslında cuma günü başlaması gerekiyordu. Salı gününe kadar uzattı. Burada mutabakat vermeyen, tapusu olan insanlarımız da burada sondaj çalışmasına razı olmadıklarını beyan ettiler. Avukatlar aracılığıyla da mahkeme kanalına beyanda bulundular. Salı günü şirket tarafından sondaj çalışmaları başlayacak." 'BABAMIN İNCİNMESİNİ İSTEMİYORUM' Geçen sene vefat eden ve Mursal köyüne defnedilen ünlü halk ozanı Ali Kızıltuğ'un oğlu Mustafa Kızıltuğ ise, köyde altın aranmasına karşı çıktıklarını söyledi. Babasının Mursal sevdalısı olduğunu ifade eden Kızıltuğ, "Babam Mursal'ın sevdalısı, memleketin sevdalısı büyük bir ozandı. Şuan köyümüzün içinde bulunduğu durum bizi çok üzüyor. Altın aranacağına dair söylentiler var. Tabi şu anda bizim hukuki sürecimiz devam ediyor. Babam köyün sevdalısıydı bizde babamızın yolunda gidiyoruz. Mursal'ımızı kolay kolay sermayenin eline bırakmayacağız. Çünkü burayı biz yüzyıllardır kullanan bir toplumuz. Akan suların kirli akmasını istemiyoruz. Köyümüzde yine türküler söylensin, ozanlar yetişsin, festivaller devam etsin biz onun peşindeyiz. İnşallah bundan sonraki süreç bizleri üzmeyecek bir süreç olur. Babamın kabri burada, onun incinmesini istemiyorum. Biz topraklarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Büyük hatıralarımız var burada. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. 'MURSAL GİDERSE, DİVRİĞİ BİTER' Köy sakinlerinden emekli öğretmen Aşur Eylen ise son birkaç gündür köyde çok ciddi sıkıntılar olduğunu, bu sıkıntıların sebebinin ise köyde yapılacak olan maden araması olduğunu söyledi. Maden arayacak şirketin köye gelip köylülerle hiç konuşmadığını ifade eden Eylen, şunları söyledi: "Bu topraklar üzerinde maden arayabilirler, bulabilirler ama bu topraklar üzerinde yaşayan insanlara özellikle bu maden konusunda bilgi vermek zorundalar. Burada yapmış oldukları çalışmalarda köylülerin ve Divriğililerin hiç haberi yok. Yani insanlar burada son derece tedirgin. İnsanlar burada duyduklarıyla kendilerini ifade etmeye çalışıyorlar. Özellikle altın konusu söyleniyor. Altın çıkacağı zaman akla Erzincan İliç'teki Çöpler köyü akla geliyor. O hikayeyi Mursal köyünde ve Divriği'de herkes biliyor. Oradaki köy halkının son zamanlarda yaşadığı sıkıntıları biliyor. O korkuyla yaşayan köy halkı burada jandarmaya karşı değil ya da polise karşı değil. Jandarmayla polisle de hiçbir sorunu yok. Bir tek sorunu var, burada maden arayan şirketlerle derdimiz var. Onlar gelip burada ne yaptıklarını vatandaşa açıklamış olsalardı, ne bu köy halkı bu kadar stres yaşardı, ne de bu stresin sahibi olurdu. Gizliden gizliye polisi, jandarmaya arkalarına takarak bu dağlarda sondaj yapmaya çalışıyorlar. Bu insanlarda bu kabalığa, ilkelliğe karşı direniş halindeler. Salı günü şirketten gelecekler ama biz haklarımızı yasa yoluyla aramaya karar verdik. Hukuk sürecini başlattık. Avukatımızla beraber özellikle bu çalışmanın durdurulmasını yürütmeyi durdurma kararı aldırmaya çalışıyoruz. Bir hukuk süreci başladı. Burada vatandaşlar kendi arazileri üzerinde kendilerine sorulmadan sondaj çalışmasının yapılmasını istemiyor. Burası Divriği'n can damarı Mursal giderse Divriği biter." Diğer köylüler de bölgeye zarar verilmesine izin vermeyeceklerini, bölgede maden araması yapılmasını istemediklerini ifade etti.



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