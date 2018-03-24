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DİYAFON HIRSIZLARI KAMERADA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 14:16 | Son Güncelleme

  Haber- Kamera: Alper KORKMAZ -İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de apartmanların zil ve diyafonlarını hedef alan hırsızlar çok sayıda binadan hırsızlık yaptı.

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ -İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de apartmanların zil ve diyafonlarını hedef alan hırsızlar çok sayıda binadan hırsızlık yaptı. Hırsızlık anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Apartmanlardaki zil ve diyafon sistemlerini hedef alan hırsızlar bir hafta içerisine bir çok binanın zil ve diyafon sistemini çaldı. Farklı zamanlarda ve defalarca zil ve diyafonları çalan hırsızlar mahalle sakinlerini bıktırdı. Apartmanındaki zilin 3. kez çalındığını söyleyen Selahattin Çelik isimli bina sakini "Bundan önce 2 kere daha çalındı. Bu 3. kez oluyor. Dış panellerimizi çalıyorlar. Bu sokak küçük ve biraz tenha olduğu için bu sokaktan daha çok çalıyorlar. Burada ki bir apartmandan daha çalmışlar. Çalanlar ya zil panel işi yapan insanlar ya da bildiğimiz hırsızlar. Sıfırı 600 lira. Kaça satıyorlar tabi bilmiyoruz" diye konuştu.

HIRSIZLAR KAMERADA
Gündüz vakti olmasına bile aldırış etmeyen ve rahat hareketleriyle dikkat çeken hırsızlar bir binanın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Sokak üzerine gelen ve yaşlarının küçük olduğu görülen 2 hırsız ellerinde çantayla bina girişine geliyor. Dakikalar içinde binanın zil ve diyafon sistemini söken hırsızlar çaldıkları zili yanlarında getirdikleri çantanın içine koyup uzaklaşıyor.

Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Zanlıların gelişi
-Zili sökmesi
-Detaylar
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Binalardan görüntü
-Zillerden görüntü
-Sokaktan görüntü
-Bina sakini ile röp.

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