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"Diyaliz hastalarında enfeksiyon önlemi şart"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 11:30 | Son Güncelleme

Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Kantarcı: - "Ülkemizde de evrensel enfeksiyon kontrol önlemlerinin yaygın kullanımı sayesinde, diyaliz hastaları için önemli bir sorun olan hepatitlerin sıklığı giderek azalıyor. Hepatit B taşıyıcısı olan diyaliz hastalarının oda ve makinelerinin ayrılmasıyla diğer hemodiyaliz hastalarının hepatit B enfeksiyon riski azaltılabiliyor. 1990'larda yüzde 20 civarında olan hepatit B sıklığının son verilerde yaklaşık yüzde 4'e indiği görülüyor"

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi İhtisas Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin Kantarcı, son yıllarda enfeksiyon kontrol önlemlerinin diyalizde daha yaygın olarak kullanılmasıyla hepatitler gibi hastalıkların sıklığının giderek azaldığını belirtti.

Kantarcı, yaptığı açıklamada, hepatitin toplum genelini ilgilendiren bir problem olduğunu, özellikle diyaliz hastaları için ayrı bir önem taşıdığını ifade etti.

Böbrek yetmezliği ile mücadele eden 75 milyon hastanın yüzde 80'inin diyalize girmek zorunda kaldığına dikkati çeken Kantarcı, şunları kaydetti:

"Diyaliz hastaları, hepatit enfeksiyonu yönünden toplumun diğer kesimlerine göre daha fazla risk altındadır. Dolayısıyla bu grup hastalarda enfeksiyon kontrolü çok daha önemlidir. Ülkemizde de evrensel enfeksiyon kontrol önlemlerinin yaygın kullanımı sayesinde, diyaliz hastaları için önemli bir sorun olan hepatitlerin sıklığı giderek azalıyor. Hepatit B taşıyıcısı olan diyaliz hastalarının oda ve makinelerinin ayrılmasıyla diğer hemodiyaliz hastalarının hepatit B enfeksiyon riski azaltılabiliyor. 1990'larda yüzde 20 civarında olan hepatit B sıklığının son verilerde yaklaşık yüzde 4'e indiği görülüyor. Hepatit C oranında da düşüş var. Hem akut hepatit hem kronik hepatitte neden olan, aynı zamanda bazı hastalarda siroz veya karaciğer kanserine de yol açabilen hepatit C enfeksiyonu da hemodiyaliz hastalarında genel nüfusa oranla sık görülüyor. Son yıllarda bu grup hastalarda enfeksiyon oranı yüzde 55'ten yüzde 5'e kadar düşürülebildi. Ayrıca, tıbbi tedavide yaşanan gelişmelerle hepatit C enfeksiyonu geçiren hastaların siroz ve karaciğer kanserine yakalanma riski de azaldı."

Kantarcı, diyalizlerde kan yoluyla bulaşan enfeksiyonların önlenmesi için yapılması gerekenleri şöyle sıralıyor:

"Hasta bakımı sırasında ve diyaliz ekipmanlarına dokunulduğunda tek kullanımlık eldivenler giyilmeli. Bir hastadan başka bir hastaya geçerken ve diyaliz alanından ayrılırken eldivenler çıkarılmalı, eller yıkanmalı. Diyaliz işlemi sırasında hastanın kullandığı diyaliz cihazı, sandalye, yatak, masa gibi malzemeler her hastadan sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli. İğneler kapalı, kırılması mümkün olmayan kutulara atılmalı. Kullanılan malzemeler diyaliz istasyonundan uzaklaştırılırken iyi sarılmalı ve su geçirmeyen kutu içinde taşınmalı."

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Anahtar Kelimeler:
diyaliz Enfeksiyon Hepatit

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