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Diyaliz hastalarının bluetooth kullaklıklarla televizyon keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:35 | Son Güncelleme

VAN Sağlık Bilimler Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Sağlık Bilimler Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Hemodiyaliz bölümündeki hastalar, tedavi sürecinde bluetooth kullaklıklarla televizyon izleyebiliyor. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hastaların tedavi olurken daha iyi vakit geçirebilmeleri için çeşitli yenilikleri hayata geçiriyor. 7 yıldan beri diyaliz hastalarına hizmet veren hastanede ortalama 3-4 saat boyunca diyaliz makinesinde tedavi gören hastalar, yeni uygulama ile artık bluetooth kulaklıklar takıp, televizyonlarda film, dizi, haber, spor ve belgesel programı izleyebiliyor. Sağlık Bilimler Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, diyaliz ünitesinde tedavi gören hastaların daha kaliteli zaman geçirebilmesi için çaba içerisinde olduklarını belirterek, "Diyaliz ünitemiz 2011 yılında hastanenin kurulmasıyla beraber faaliyete geçti. Şu an 17 cihazımız bulunuyor. Bunun yanında 5 de tatil cihazımız var. Toplamda 22 cihazımız aktif olarak çalışıyor. Yaklaşık 86-90 hastaya burada hizmet vermekteyiz. Hastalarımız, burada 3-4 saatlerini diyaliz ünitesinde, yatakta geçiriyorlar. Biz, hastalarımızın yatakta geçen zamanı nasıl daha aktif olarak kullanabilirler çabası içerisine girdik. Burada geçen zamanı nasıl konforlu hale getirebiliriz diye düşündük. Bu anlamda her hastanın yatağının başına monitörler koyduk. Burada tek bir monitörde olmuyordu, sesten dolayı hastalar rahatsız olacaktı. Bluetooth kulaklıklar ile her hasta kendi kulaklığı sayesinde istediği takdirde televizyon izleyebiliyor. Bu şekilde bir planlama yaptık" dedi. Diyaliz hastası Fevzi Öztunç ise, 18 yıldır diyaliz tedavisi gördüğünü belirterek, "Haftanın 3 günü diyalize giriyorum, 4 saat boyunca tedavi oluyorum. Bu uygulamadan önce çok sıkılıyorduk. Zaman geçmiyordu, bu televizyon takıldığından beri zaman güzel geçiyor. Film izliyoruz, haberler izliyoruz, spor izliyoruz, belgesel izliyoruz. Çok memnunuz, buna vesile olanlardan Allah razı olsun" diye konuştu.

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