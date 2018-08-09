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Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 17:32 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl başında kendisine ayrılan ödeneğin büyük bölümünü ilk 6 ayda harcayınca, yılın ikinci yarısı için bütçesini güncelledi. Yıla 7,7 milyarlık ödenekle başlayan Diyanet, altı ay sonunda bütçesini 8.3 milyar olarak güncelledi.

Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yılın ilk altı ayındaki gerçekleşmeler ve ikinci dilime ilişkin öngörülerin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı.
Rapora göre, geçen yılı da ek ödenek alarak 7.3 milyarlık harcama ile tamamlayan Diyanet’e, bu yıl için yüzde 12’lik artışla 7.7 milyarlık bütçe ödeneği ayrıldı.
Ancak altı ayın sonunda 4 milyar lira harcayan kurum, yıl sonu gerçekleşme tahminini 8.3 milyar lira olarak güncellendi.

EN YÜKSEK KALEM PERSONEL MAAŞI

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Ocak-Haziran döneminde bütçesinin yüzde 52’sini harcayan Diyanet’in harcama kalemleri arasında geçen yıla göre en yüksek artış, yıl içinde yapılan özel düzenlemelerle en düşük maaşın 3 bin liraya çıktığı personele yapılan harcamalarda yaşandı.

145 BİN PERSONEL VAR

100 bini imam-müezzin, 20 bini kadrolu Kuran kursu öğretmeni, 20 bini geçici Kuran kursu öğreticisi, 3 bini vaiz ve bin 250’si müftü olmak üzere personel sayısı 144 bin 250’ye ulaşan Diyanet, bu dev kadroya sosyal güvenlik primleri ile birlikte 3.8 milyar TL ödedi.

İşte Diyanet'in resmi internet sitesinde yayınlanan MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
5 vakit allahu ekber diyorlar. para kazanıyorlar. uydum imama diyoruz bize veren yok
bir tane papaz doları 5,50 yaptı 150 bin din görevlisi bir kuruş indiremiyor:))
Habire de her mahallede ikişer üçer tane imam hatip açacağız diye uğraşıyorsunuz. Neyin kompleksi bu ya
ÜNİVERSİTEDE ÖĞRETİM ELEMNI İLE İMAM MÜEZZİN AYNI MAAŞI ALIRSA OLACAĞI BU
BUNLARINDA MİLLETE BİR FAYDASI CENAZE NAMAZI , ODA LAZIM DEĞİL HALK KENDİ YAPSIN . BUNLARDAN KURTULURSAK BÜTÇE AÇIĞI KAPANIR HİÇ OLMAZSA...!!!
ye kürküm ye. haftada 2 gün 4 saat kuran öğretip 5 bin lira para alıp insanların hakkını emeğini kul hakkını yiyenler utanmıyorsa günde 12 saat çalışan işçi üzerindeki kirden utanıyorsa orada dinde yoktur adalette.
camileri fakir fukaradan toplanan yardımlarla millet yaptırıyor. kuran kursları vs desen hepsinin en ufak giderine kadar millet karşılıyor. ödediğiniz sadece imamların maaşı. o da sabit bir gider. o halde nasıl oluyorda bütçeniz yetmiyor? cevap basit: allah adı altında seccade altı yapıyosunuz...
dinimizce israf haram en fazla israfı yapan demeki dinayetmiş verdikleri vazla yaptıkları birbirini tutmuyor?
Bunlara su veren itfayenin hortumunu...
YUH!! Millet aclıktan olecek her cuma camilerde ustune para toplanlıyor
doğru yaa...Bi dua okuyorsunuz, bir üflüyorsunuz (90 bin imam) dolar tepetakla, ekonomi şaha kalkıyor, herkes ferah, zenginlik içinde, herkesin karnı tok, herkes istediğini alıyor, ülkemin her yerinden petrol fışkıyor, insanlarımız huzur içinde...SAĞOL DİYANET...aldığın her kuruş helal olsun... :)
yiyin müslümanlar yiyin babanızın parası gibi bu dünyanın öteki tarafı var köye kendi imkanlarımız ile cami yaptırdık minareye paramız yetmedi il müftüsü ilçe müftüsü bir kuruş yardım yapmıyor neymiş köylüden toplayıp yaptırın il müftisi de diyor cuma günü bir yazı yayınlayalım il de cuma günü namazdan sonra yardım toplayalım yazık çok ama çok yazık
144 BİN 250 PERSONEL % 80 Nİ LAZIM DEĞİL....
eğer bir kere daha hz ömer in adaleti tevazu dolu yaşamı veya ısra an söz ederlerse üzelerine kusacağım.bu kaçıncı haer aynı konuda..
günah üstüne günah işliyorsunuz
100.000.000 dolar gönderecek reis size. doların 6 olmasını bekliyor. küsüratları sevmez
HEPİMİZ MÜSLÜMANIZ AMA BU KADAR GİDER NE 145 BİN DİYANET PERSONELİ NE İŞ YAPAR YAN GELİP YATARAK DEVLETTE BİNLERCE KİŞİ VARDIR BUNA İNANIN DOGRU
maşallah
Bu diyanet ne iş yapar....? bilen Var mı....?
zehir zıkkım olsun başka bişey demiyorum
din gorevlisi sayisi artinca tecavuz olaylari azaldi mi . kadina siddet azaldi mi. taciz azaldi mi
Siz hâlâ tarikatlara gidin, dini kullanarak para toplayanlara yardım edin. Bu kadar din görevlisi de günde 5 vakit ezan okuyup yatsın.
ne diyebiliriz ki
Akıyo Maşallah
etmeyin eylemeyin ya. ben boyke bur din anlayisina karsiyim
ulan gece gündüz milletten para topluyolar ne doymazlarmiş be kardeşim.biteremediniz be
halkla yiyin beyler yiyin zira ben hakkımı helal etmiyorum
topunuz haramzadesiniz ne işe yararsınıs siz asalaklar vergilerimizden size ödenenler zehir zıkkım olsun
2 tane cemaati olan yere İmam muezzin atanmasın
Her cuma çıkışında insanlardan para topluyorlar hem halkı hem devleti gereksiz ce resmen soyuyorlar binlerce işşiz üniversiteli varken hakkımı helal etmiyorum kesinlikle diyanet işlerinin başında kim varsa gereksiz kim harcama yaptıysa bunca işşiz üniversite mezunu varken tek bir devlet kurumunun devlete yüküne bakın
e bu kadar mı
hoca otur oturdugun yere bu millet kulaklarını çınlatir senin anladin ?
Topcular popcular milyon dolarlar alir ne iş yaparlar peki onlara sesiniz cikmaz imamin aldigi 3 bin lira göze batar dimi. Sizin adalet anlayisiniz bu işte.
Yaradan ile aralarında gönül köprüsü kuruyorlardır. 8.3 milyar TL ne bee. Bu kadar imam varken neden Atais ve deist sayısı çoğaldı.?
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