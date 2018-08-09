Diyanet 2018 bütçesini aşınca hazineden 600 milyon TL daha istedi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yılın ilk altı ayındaki gerçekleşmeler ve ikinci dilime ilişkin öngörülerin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı.

Rapora göre, geçen yılı da ek ödenek alarak 7.3 milyarlık harcama ile tamamlayan Diyanet’e, bu yıl için yüzde 12’lik artışla 7.7 milyarlık bütçe ödeneği ayrıldı.

Ancak altı ayın sonunda 4 milyar lira harcayan kurum, yıl sonu gerçekleşme tahminini 8.3 milyar lira olarak güncellendi.

EN YÜKSEK KALEM PERSONEL MAAŞI

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Ocak-Haziran döneminde bütçesinin yüzde 52’sini harcayan Diyanet’in harcama kalemleri arasında geçen yıla göre en yüksek artış, yıl içinde yapılan özel düzenlemelerle en düşük maaşın 3 bin liraya çıktığı personele yapılan harcamalarda yaşandı.

145 BİN PERSONEL VAR

100 bini imam-müezzin, 20 bini kadrolu Kuran kursu öğretmeni, 20 bini geçici Kuran kursu öğreticisi, 3 bini vaiz ve bin 250’si müftü olmak üzere personel sayısı 144 bin 250’ye ulaşan Diyanet, bu dev kadroya sosyal güvenlik primleri ile birlikte 3.8 milyar TL ödedi.

İşte Diyanet'in resmi internet sitesinde yayınlanan MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

