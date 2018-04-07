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Diyanet, dini soruları e-Devlet'ten yanıtlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 14:55 | Son Güncelleme

Vatandaşlar, "www.turkiye.gov.tr" adresine eklenen 'Dini Soru Sor' bölümünden, Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarına ulaşabilecek - Cep telefonu ve elektronik posta adresini giren vatandaşlar, dini konulardaki sorularını yöneltebilecek - Kişi ve kurumları hedef alan, üçüncü şahısları ilgilendiren ve dini içerikli olmayan sorular cevaplandırılmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Alo Fetva" hattının kapatılmasının ardından vatandaşların dini konulardaki sorularını e-Devlet üzerinden yanıtlayacak.

"www.turkiye.gov.tr" adresine eklenen 'Dini Soru Sor' bölümünü tıklayanlar, en fazla 2 bin karakterle sorularını Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarına yöneltebilecek.

Sisteme girenler, cep telefonu ve elektronik posta adreslerini verdikten sonra adak, yemin, ahlak, aile hayatı, inanç, hurafeler, dinler, dua ve zikir, hac, umre, Hz. Peygamber, kadınlara özel, Kur'an-ı Kerim, kurban, mezhepler, miras ve vasiyet, namaz, oruç, sosyal hayat, taharet, tasavvuf, ticari hayat, tıp ve sağlık, vakıf, yiyecek ve içecekler, zekat ve sadaka gibi ana konulardan birisini seçecek.

Kişi ve kurumları hedef alan, üçüncü şahısları ilgilendiren ve dini içerikli olmayan sorular cevaplandırılmayacak.

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Anahtar Kelimeler:
din işleri yüksek kurulu diyanet işleri başkanlığı

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