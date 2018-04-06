Diyanet iftiracı imamı ihraç etti

Son dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik iftira içerikli yayınlarla gündeme gelen Dinihaberler sitesinin sahibi, Diyanet’in Kırşehir’deki imamı çıktı. İmam Yasin Kılıç, soruşturma neticesinde Diyanet’ten ihraç edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığına ve üst düzey yöneticilerine hakaretler yağdıran "Dinihaberler" isimli sitenin sahibi, Kırşehir’de görev yapan Yasin Kılıç isimli imam çıktı. Kırşehir Abidin Hoca Camii imam hatibi Kılıç hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma neticesinde sitenin sahibi olduğu tespit edilen Kılıç, görevinden ihraç edildi.
İlk önce Diyanethaber adı altında faaliyet gösteren ve kendisini Diyanet’in resmi internet sitesi gibi göstermeye çalışan site, Diyanet İşleri Başkanlığının şikayeti üzerine ismini değiştirmek zorunda kalmıştı. Yasin Kılıç hakkında açılan soruşturma nedeniyle son birkaç aydır Diyanet İşleri Başkanlığındaki yöneticiler hakkında gerçek dışı ve hakarete varan çok sayıda iftira içerikli yayın yapılıyordu. Sitenin geçtiğimiz dönemlerde kurum içerisindeki bazı üst düzey isimler tarafından korunup kollandığı iddia edilmişti. Site bir dönem Başbakan Yardımcılığı zamanında Numan Kurtulmuş’u hedef alan yayınlar da gerçekleştirmişti.
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