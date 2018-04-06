HABER

Diyanet iftiracı imamı ihraç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 15:04 | Son Güncelleme

Son dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik iftira içerikli yayınlarla gündeme gelen Dinihaberler sitesinin sahibi, Diyanet’in Kırşehir’deki imamı çıktı.

Son dönemlerde Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik iftira içerikli yayınlarla gündeme gelen Dinihaberler sitesinin sahibi, Diyanet’in Kırşehir’deki imamı çıktı. İmam Yasin Kılıç, soruşturma neticesinde Diyanet’ten ihraç edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığına ve üst düzey yöneticilerine hakaretler yağdıran "Dinihaberler" isimli sitenin sahibi, Kırşehir’de görev yapan Yasin Kılıç isimli imam çıktı. Kırşehir Abidin Hoca Camii imam hatibi Kılıç hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından soruşturma açıldı. Soruşturma neticesinde sitenin sahibi olduğu tespit edilen Kılıç, görevinden ihraç edildi.
İlk önce Diyanethaber adı altında faaliyet gösteren ve kendisini Diyanet’in resmi internet sitesi gibi göstermeye çalışan site, Diyanet İşleri Başkanlığının şikayeti üzerine ismini değiştirmek zorunda kalmıştı. Yasin Kılıç hakkında açılan soruşturma nedeniyle son birkaç aydır Diyanet İşleri Başkanlığındaki yöneticiler hakkında gerçek dışı ve hakarete varan çok sayıda iftira içerikli yayın yapılıyordu. Sitenin geçtiğimiz dönemlerde kurum içerisindeki bazı üst düzey isimler tarafından korunup kollandığı iddia edilmişti. Site bir dönem Başbakan Yardımcılığı zamanında Numan Kurtulmuş’u hedef alan yayınlar da gerçekleştirmişti.

Canan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyinCanan Karatay önerdi: İlaç yerine bunu yiyin
Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!
Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılarTeröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

İbrahim Tatlıses ve Demet Akalın arasında Hatay kavgası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak

Hükümetten flaş açıklama: Ceza 50 yıldan az olmayacak

Son dakika! Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çatışma: Yaralılar var

Son dakika! Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle çatışma: Yaralılar var

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!

Eylem hazırlığındaki teröristlere büyük darbe! Çok sayıda adrese eş baskın!

Eylem hazırlığındaki teröristlere büyük darbe! Çok sayıda adrese eş baskın!

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

Doğu Karadeniz'de operasyon! Askeri birlikler sevk ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.