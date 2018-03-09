Diyanet'in 'ilahiyatçı' planı ortaya çıktı!

6 yaşındaki çocukların evlenebileceği, asansörde kadın ve erkeğin yalnız kalmaması, yoğun bakımlarda yatan hastaların cinsiyetlerine göre ayrılması yönünde din adına yapılan açıklamalar, toplumda bir süredir tepkilere neden oluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan son AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda konu gündeme gelmiş, Erdoğan, toplumun kafasını karıştıran, ayrıştırmaya yönelik, tahrik edici beyanatlar ile ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulu'nun inisiyatif alması gerektiğini söylemişti.
"TOPLUM DOĞRUSU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLECEK"
Bu sözler üzerine, Diyanet'ten sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş ile görüştü. Bozdağ, Erdoğan'ın konuyla ilgili talimatlarını Erbaş ve Keleş'e ileterek, Din İşleri Yüksek Kurulu'dan daha etkin olmasını istedi.
SOSYAL MEDYA DAHA ETKİN KULLANILACAK
Habertürk'te yer alan habere göre, Bozdağ'ın görüşmelerinden, bu konuyla ilgili eylem planı hazırlanması kararı çıktı. Hazırlanacak eylem planı çerçevesinde, başkanlık sözde ilahiyatçılar tarafından yapılan açıklamalar konusunda daha aktif olacak, halkı doğru bilgilendirecek mekanizmaları harekete geçirecek. Diyanet ile birlikte Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri çalışma yürütecek. Halka en hızlı şekilde sahih bilgiyi verebilmek için sosyal medya kanalları etkin olarak kullanılacak. Toplumu ayrıştıran, infial yaratan açıklamalar ya da ifadeler yayılma imkanı bulmadan doğrusu hakkında toplum bilgilendirilecek.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KIYMETİ HARBİYESİ YOKTUR
HAK- İŞ'in kadın günü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermeyerek "Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ı eleştirmişti. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınayan Erdoğan, bunun kültürümüzde bir yeri olmadığını söyleyen Erdoğan "Bazılarının dikkat çekmek için kavramları eğip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" demişti.
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