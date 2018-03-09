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Diyanet'in 'ilahiyatçı' planı ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 09:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı ilahiyatçıların rahatsızlık yaratan açıklamalarına yönelik sözleri sonrası Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Diyanet'in bu tür toplumda rahatsızlık veren olaylara ilişkin eylem planı oluşturacağı ve sosyal medya daha aktif kullanacağı belirtildi.

6 yaşındaki çocukların evlenebileceği, asansörde kadın ve erkeğin yalnız kalmaması, yoğun bakımlarda yatan hastaların cinsiyetlerine göre ayrılması yönünde din adına yapılan açıklamalar, toplumda bir süredir tepkilere neden oluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan son AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda konu gündeme gelmiş, Erdoğan, toplumun kafasını karıştıran, ayrıştırmaya yönelik, tahrik edici beyanatlar ile ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulu'nun inisiyatif alması gerektiğini söylemişti.

"TOPLUM DOĞRUSU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLECEK"

Bu sözler üzerine, Diyanet'ten sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş ile görüştü. Bozdağ, Erdoğan'ın konuyla ilgili talimatlarını Erbaş ve Keleş'e ileterek, Din İşleri Yüksek Kurulu'dan daha etkin olmasını istedi.

SOSYAL MEDYA DAHA ETKİN KULLANILACAK

Habertürk'te yer alan habere göre, Bozdağ'ın görüşmelerinden, bu konuyla ilgili eylem planı hazırlanması kararı çıktı. Hazırlanacak eylem planı çerçevesinde, başkanlık sözde ilahiyatçılar tarafından yapılan açıklamalar konusunda daha aktif olacak, halkı doğru bilgilendirecek mekanizmaları harekete geçirecek. Diyanet ile birlikte Türkiye'deki ilahiyat fakülteleri çalışma yürütecek. Halka en hızlı şekilde sahih bilgiyi verebilmek için sosyal medya kanalları etkin olarak kullanılacak. Toplumu ayrıştıran, infial yaratan açıklamalar ya da ifadeler yayılma imkanı bulmadan doğrusu hakkında toplum bilgilendirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KIYMETİ HARBİYESİ YOKTUR

HAK- İŞ'in kadın günü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermeyerek "Kadınlar dayak yiyorlarsa şükretsinler" diyen ilahiyatçı Nurettin Yıldız'ı eleştirmişti. Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınayan Erdoğan, bunun kültürümüzde bir yeri olmadığını söyleyen Erdoğan "Bazılarının dikkat çekmek için kavramları eğip, bükerek söyledikleri sözlerin hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Nureddin Yıldız

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Diyanet ne iş yapar bu kadar bütçe nereye gidiyor.
DİN ADAMLARI KURANDA HADİSTE NE YAZIYORSA ONU DİLE GETİRİYOR, BAHSEDİLEN HERŞEY İSLAMDA YAZILIDIR, çünkü islam sapık arap toplumuna indirilen sapıkların adam olması gerektiği için insan eliyle yazılan bir uydurma kitaptır. bu tip siyasetçiler islamın para edeceğini bildiğğinden kullanmakta insanların en güzel duygularıyla oynaşmaktadırlar, türkün arap uydurması hikayelerine inanmayın, bu ayetler açık seçik ayetlerdir değiiştirilemz değiştirilmesi teklif dahi edilemez bir ayettir, tapındığınız bu insan musveddesı islama guncelleme diye uyutmaktadır
Bende sahsim adina tasvip etmiyorum ama adam kurana gore dogru konusuyor diyanet in sitesinde nisa suresi 34 . ayetin mealini okusun inanmiyanlar malesef kuranda var bu.
dogru hareketleri sadece kitaptan ogrenebilen zavalli insanlar. iyilik yapmak icin dogru olmak icin, haksizlik yapmamak icin ne bir kitap ne de boyle sahtekarlar gerekli.
vah benım dınım ne hallere gelmıs dınımızı dıyanetten mı ogrenecegız bu dıyanet ne ıs yapar yanlıs dın anlayısını bıle dıyanet denen kurumun duzeltmesı ıcın cumhurbaskanından habersız yapamıyor işte bu yuzden has dın kurandır dıyanet fasa fıso guce tapan bır kurum dın tahsıs edemez
valla hi günaha giriyorsunuz yıldız hoca gibi ciddi anlamda dürüst ve değerli hoca kalmadı ve bitirmek istiyorlar
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak, kaçırdıkları 2 kadını önce gasp, sonra tecavüz eden 4 şahıs tutuklandı....nurettin yıldız sevinmiştir bu habere...şimdi bu 2 kadın hemen hacca gidip şükür mü etmeliler....
SONUÇTA FETODA BİR ZAMANLAR DİYANETİN VAİZİYDİ AMA SONRADAN SAPITTI HÜKÜMETİN BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPMASI ÇOK DOĞRU
Ota,buta açıklama yapan Cumhurbaşkanı bir ilahiyatçı olarak niye bu sapkınların yaptığı bu abuk söylemlere hayır o öyle değildir böyledir ya da farzedelim doğruysa evet öyledir diye açıklamalarda bulunmuyor.En azından bir defa da bildiği konuda ahkam kesmiş olur.Dimi ama ???
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