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Diyanet, internetten sahte isimle yayın yapan imamı meslekten ihraç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 22:39 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, kurumla ilgili iftira içerikli bilgiler yayınlayan bir internet sitesinin kurucusu ve yöneticisinin, Kırşehir'de imam olduğunu tespit etti. Trollük yapan imam, soruşturma sonucunda meslekten ihraç edildi.

Diyanet, internetten sahte isimle yayın yapan imamı meslekten ihraç etti

Diyanet İşleri Başkanlığınca Başkanlık ile ilgili iftira içerikli bilgiler yayınlayan bir internet sitesinin kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç meslekten ihraç edildi.

İNTERNETTE FARKLI İSİMLER KULLANMIŞ

Edinilen bilgiye göre, Başkanlık tarafından bir internet sitesinin kurucusu olduğu ve siteyi farklı isimler üzerinden yönettiği iddia edilen Kılınç'a soruşturma açıldı.

Soruşturma sonucunda sitenin sahibi olduğu tespit edilen ve Başkanlık ile ilgili iftira içerikli bilgiler yayınladığı iddia edilen Kırşehir Abidin Hoca Camii İmam Hatibi Yasin Kılınç meslekten ihraç edildi.

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