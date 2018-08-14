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Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye'ye yönelik olarak yürütülen ekonomik saldırılardan dolayı 'Milli ürünleri tercih edelim' çağrısında bulundu. Açıklamada, 'İstiklal ve istikbalimiz adına büyük bir mücadele verdiğimiz bu günler maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanlarıdır' ifadesi kullanıldı.

Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada; "İstiklal ve istikbalimiz adına büyük bir mücadele verdiğimiz bu günler maddi ve manevi açıdan kenetlenme ve fedakarlık zamanlarıdır. Biliyoruz ki devletimiz, mazlumlara umut olduğu için zalimlerin hedefi olmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığımız bütün görevlileri ve mensupları ile milli paramızı kullanmak, lüks ve israftan kaçınmak ve milli ürünleri tercih etmek başta olmak üzere her türlü fedakarlık ve sorumluluk konusunda milletimize rehberlik etmeye devam edecektir. Tarihten beri nice zorlukları birlik ve beraberlik ruhu ile aşmış aziz milletimiz, sistematik şekilde maruz kaldığı bu çok boyutlu saldırıların da üstesinden gelecek ve Allah’ın yardımı ile bu onurlu mücadelesinden galip çıkacaktır.

Tarih şahittir ki Allah, dinine yardım edenlere yardım edecek, mazlumların hamilerine tuzak kuranların tuzaklarını boşa çıkaracaktır" denildi. (İHA)

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Diyanet İşleri Bakanlığı diyanet dolar ekonomik saldırı Türkiye

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Okuyucu Yorumları 24 yorum
önce sen verilen ödenekle yetinmesini bil
hadi yapalım hemen ilk önce diyyanet te altınızdaki lüks araçları verin sonra o istediginiz ek bütçeyi geri çevirin
bir günde desenize haram yemeyin çalmayın çırpmayın diye ama nerede sizde bilinç
diyanete ayrılan 7 milyar lira ödenekleri naptın? nereye harcadın? sen önce kendin yap tasarrufu? millete ekonomik fetva verecek yüzün olsun biraz
bindigi makam arabası kimin acaba
Vatandaştan fedakarlık bekleyeceğine sen şu bütçenden fedakarlık göstersene.Azıcık daha zorlasan NASA’yı yakalayacaksın bütçede.Ekstra bütçe istemeyi biliyorsun ama.
Haysiyetsizlik utanmazlık tavan yapmış. Adamların yüzü bile kızarmıyor kardeşim.
milli bi ürünümüz var mı acaba bilgilendirseniz bizi
diyanet işleri başkanı doğru söylemiş amaaaaaa; bunu önce başka birisine söylesin
zırhlı araçlara binerken tasarruf yapmıyorsunuz beyfendiler
Çok fedakar olduğunuz için 1 senelik ödeneği altı ayda bitirdiniz dönün kendiniz e bakın bi önce kula kulluk eden diyanet başkanı
Hiç kimse fedakarlık etmesin bu dönemde zenginleşen liboslar önden buyursun %1 in yaptığını %99 ödemesin diyanet bir zahmet vaktinde yapılan %300 karları niye elestirmiyor da bugün fakirin lokmasından fedakarlık bekliyor
siz önce ayrılan ödeneği bir yarı yarıya azaltın sizdeki vefayı görelim üzerimize düşeni fazlasıyla yaparız
Lira %15 düştüğü günün gecesi de sela okusaydınız.
kendileri sefa sürerken halka asgari ücret için sukretmeleri gerektiği fetva sini veren ler! gidin önce kendiniz lüksten vaz geçin. saraylardan vaz geçin. itibardan tasarrufun sizi kucultmeyecegini anlayın. çaldiklarinizi geri köyün. yoksa bilinki bizimle geçmişte aynı gemide değildiniz yine aynı gemiye binemeyiz !!
siz önce hacca dolarla değil tl ile gitmeyi halledin ondan sonra konuş
kendisi oğlu kaç dolar bozdurmuş
MAKAM ARACI MERSEDESİNİ SAT Bİ ÖNCELİK ET BAKALIM.
ey diyanet fetfa verirken daha önce aklınız neredeydi.
Evet fedakarlık zamanı önce siz yıllık bütcenizi düşürerek fedakarlık yapabilirsiniz mesela
A.q lan yerli milli bise birakmadinizki nevar yerli solede tercih edelim sende makam arabanı yerliye cevir.....
bunların hepsi yörük sırtından kurban kesiyor..
Hac farizasını TL ile yapalım.Ancak daha da önemlisi tamamen zındıkların kontrolünda olan mubarek yerleri ya ellerinden alın,ya da ALLAH a sığınarak tüm dünya müslimanları 5 sene hac olayını durdursunlar bak ne hale geliyorlar
DIYANET YEDIGI HARAMLARIN KARSILIGINI RECEBE SECDE EDEREK VERIYOR
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