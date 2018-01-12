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Diyanet İşleri Başkanı ABD'de cuma namazı kıldırdı

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 22:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş: - "İslam kelimesinin kökü silm barış demektir, kurtuluş demektir, mutluluk demektir. Onun için yüce Rabbimiz iman edenleri İslam'ı yaşamaya, anlamaya ve barış dini olduğunu bütün dünyaya ilan etmeye davet ediyor" - "Evimizden sonra ilk uğrayacağımız, gideceğimiz, ilk kendimizi bırakacağımız yer camilerdir"

WASHINGTON (AA) -Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezinde irad ettiği cuma hutbesinde barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Prof. Dr. Erbaş, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezinde cuma namazı kıldırdı.

Farklı coğrafyalarda yaşayan Müslümanlara selam göndererek hutbesine başlayan Erbaş, "70 yıldır mahzun, mağdur ve mazlum Kudüs'e selam olsun." ifadelerini kullandı.

Erbaş, İslam'ın barış dini olduğunu anlattığı hutbesinde, "İslam kelimesinin kökü silm, barış demektir, kurtuluş demektir, mutluluk demektir. Onun için yüce Rabbimiz iman edenleri İslam'ı yaşamaya, anlamaya ve barış dini olduğunu bütün dünyaya ilan etmeye davet ediyor." dedi.

Cemaate "Aranızda düşmanlık olmasın." diye seslenen Erbaş, "Ne mutlu bizlere ki adı barış, kurtuluş ve hidayet anlamına gelen bir dinin mensuplarıyız." ifadesini kullandı.

Müslümanların "emin" vasfına vurgu yapan Erbaş, "Müslümanlar, müminler güvenilen insanlardır, kendilerinden emin olunan insanlardır." dedi.

Erbaş, mescitlerin günlük hayattaki önemine dikkat çekerek çocukların mescitlerde büyümesi ve gençlerin bu mekanlarda İslam'ı öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Erbaş, "Evimizden sonra ilk uğrayacağımız, gideceğimiz, ilk kendimizi bırakacağımız yer camilerdir." diye konuştu.

- Amerika Diyanet Merkezi

ABD'nin başkenti Washington yakınlarında bulunan Amerika Diyanet Merkezinin resmi açılışını, 2 Nisan'da 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.

Washington'a yaklaşık yarım saatlik mesafedeki Amerika'nın en büyük camisi olan Diyanet Merkezi, özellikle cuma namazı için yüzlerce insanın çevre eyaletlerden de gelerek namazlarını kıldıkları ve kültür merkezindeki hizmetlerden yararlandıkları bir "buluşma noktası" hüviyeti taşıyor.

Cami eksenli bir kompleks olan külliyede kültür merkezi, cemiyet binası, konuk evi, hamam, konferans salonu ve geleneksel Türk evlerinin yanı sıra, Türk mutfağından örnekler sunan bir restoran da bulunuyor.

Amerika'daki çift minareli tek cami olan Diyanet Merkezi, başta çevre bölgelerde yaşayan Müslümanlar olmak üzere, farklı eyaletlerden gelenlere da çok yönlü hizmet sunuyor.

(AA)

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