Diyanet İşleri Başkanı ABD'de cuma namazı kıldırdı

WASHINGTON (AA) -Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ABD'nin Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezinde irad ettiği cuma hutbesinde barış ve kardeşlik mesajları verdi.

Prof. Dr. Erbaş, Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezinde cuma namazı kıldırdı.

Farklı coğrafyalarda yaşayan Müslümanlara selam göndererek hutbesine başlayan Erbaş, "70 yıldır mahzun, mağdur ve mazlum Kudüs'e selam olsun." ifadelerini kullandı.

Erbaş, İslam'ın barış dini olduğunu anlattığı hutbesinde, "İslam kelimesinin kökü silm, barış demektir, kurtuluş demektir, mutluluk demektir. Onun için yüce Rabbimiz iman edenleri İslam'ı yaşamaya, anlamaya ve barış dini olduğunu bütün dünyaya ilan etmeye davet ediyor." dedi.

Cemaate "Aranızda düşmanlık olmasın." diye seslenen Erbaş, "Ne mutlu bizlere ki adı barış, kurtuluş ve hidayet anlamına gelen bir dinin mensuplarıyız." ifadesini kullandı.

Müslümanların "emin" vasfına vurgu yapan Erbaş, "Müslümanlar, müminler güvenilen insanlardır, kendilerinden emin olunan insanlardır." dedi.