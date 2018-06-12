Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İl Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Van'da valilik ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığını ziyaret etti.

İlk olarak Vali Murat Zorluoğlu'nu ziyaret eden Erbaş, burada yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının illerdeki temsilcisi müftülüklerin valiliklerle kurduğu iş birliğinin önemine değinerek, valilerin başkanlığında hizmetlerin yürütülmesinin büyük bir bahtiyarlık olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "İl Buluşmaları" programını ramazan ayında daha da yoğunlaştırdıklarını anlatan Erbaş, şöyle konuştu:

"Bu yıl ramazan ayı münasebetiyle israfla mücadele konusunu belirledik. Komisyonlar halinde arkadaşlarımız, hocalarımız 81 ilin tamamını israfla mücadele konusunda bilgilendirme toplantıları yaparak dolaştılar. Biz de imkanlar nispetinde hem ramazan temasını işleme noktasında hem de kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla buluşma, onlarla meselelerimizi istişare etme noktasında il ziyaretleri yapıyoruz."

Ramazanın başlı başına bereket, Kur'an-ı Kerim, kardeşlik, muhabbet ve teravih ayı olduğunu aktaran Erbaş, "Ramazan, imsak, iftar, sahur her yönüyle 11 ayın sultanıdır. 11 ayın sultanının hiç olmazsa iki gününü Van'da geçirmek bizim için büyük bir bahtiyarlık." dedi.

Vali Zorluoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız burada kaldıkları süre içerisinde ilimizin manevi hayatına ve insanlarımızın kalplerine yüreklerine dokunacak çok önemli faaliyetler icra edecekler." diye konuştu.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığındaki Mehmetçik Camisi'nde askerle ikindi namazı kılan Erbaş, Tuşba Belediyesi tarafından düzenlenecek iftar programına katılacak.

