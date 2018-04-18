Küçükçekmece Müftülüğü İmam Buhari Külliyesi’nin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilere destek olmak amacıyla bir kampanya başlattıklarını belirterek, “Bir hafta önce adını, ‘Bir Tuğla da Benim Olsun’ koyduğumuz bir kampanya başlattık” dedi.

Küçükçekmece Müftülüğü İmam Buhari Külliyesi törenle hizmete açıldı. Külliye açılışına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmaları ile başlayan program, külliyenin içinde yer alan Küçükçekmece Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün Hizmet Binası’nın açılışı ve Kur’an Kursu’nun temel atma töreni ile sona erdi.

‘‘Burada en hayrı insanlar Kur’an öğrenecek’’

Açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Kötülüğü men etmek için gayret edecek insanların organizasyonunu gerçekleştirmek için yapılmış muhteşem bir bina ve yine hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten men edecek gençleri yetiştirmek için temeli atılacak olan Kur-an kursu. Ne mutlu bize böyle güzel bir açılışta birlikteyiz. Açılışların en hayırlısındayız, temel atma törenlerinin en hayırlısındayız. Çünkü burada en hayırlı insanlar Kur’an-ı öğretecek ve en hayırlı insanlar Kur’an öğrenecek. Kolay mı bu binanın bu hale gelmesi, herkesin emeği var. İlçenin kaymakamından vatandaşlarımıza kadar ve belediye başkanımızdan müftülerimize kadar herkesin katkısı var. Kim zerre kadar hayır işlerse Allah onu görecektir. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu da görecektir’’ ifadelerini kullandı.