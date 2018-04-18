Küçükçekmece Müftülüğü İmam Buhari Külliyesi’nin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilere destek olmak amacıyla bir kampanya başlattıklarını belirterek, “Bir hafta önce adını, ‘Bir Tuğla da Benim Olsun’ koyduğumuz bir kampanya başlattık” dedi.
Küçükçekmece Müftülüğü İmam Buhari Külliyesi törenle hizmete açıldı. Külliye açılışına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, Küçükçekmece İlçe Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve protokol konuşmaları ile başlayan program, külliyenin içinde yer alan Küçükçekmece Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün Hizmet Binası’nın açılışı ve Kur’an Kursu’nun temel atma töreni ile sona erdi.
‘‘Burada en hayrı insanlar Kur’an öğrenecek’’
Açılış programında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Kötülüğü men etmek için gayret edecek insanların organizasyonunu gerçekleştirmek için yapılmış muhteşem bir bina ve yine hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten men edecek gençleri yetiştirmek için temeli atılacak olan Kur-an kursu. Ne mutlu bize böyle güzel bir açılışta birlikteyiz. Açılışların en hayırlısındayız, temel atma törenlerinin en hayırlısındayız. Çünkü burada en hayırlı insanlar Kur’an-ı öğretecek ve en hayırlı insanlar Kur’an öğrenecek. Kolay mı bu binanın bu hale gelmesi, herkesin emeği var. İlçenin kaymakamından vatandaşlarımıza kadar ve belediye başkanımızdan müftülerimize kadar herkesin katkısı var. Kim zerre kadar hayır işlerse Allah onu görecektir. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onu da görecektir’’ ifadelerini kullandı.
‘‘Bir Tuğla da Benim Olsun’’ kampanyası başlattık’’
Tüm iyiliklerin bir karşılığı olduğunu ifade eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Mahşer günü hesabın kitabın kurulduğu gün, amel defterimiz önümüze konulduğu zaman bir bakacağız ki, şu binada bir tuğla emeği olan, Kur’an Kursu’nda ve buradaki külliyede bir tuğla katkısı olan herkesin önünde o tuğlanın mükafatı görmüş olacak. Bütün milletimiz bir tuğla da benim olsun diye, yeryüzünde yapılan bütün camilere katkı sağlasın diye Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir hafta önce bir kampanya başlattık. ‘Bir Tuğla da Benim Olsun’ kampanyasından herkes istifade etsin dedik. Cami yaz 1379’a gönder bir tuğla da senin olsun dedik” dedi.
"Burada yaratan Rabbimizin adıyla okuyacak nesiller yetiştireceğiz’’
“Bizim görevimiz milleti hayra teşvik etmek, bundan daha kolay hayır yapmak mümkün mü’’ diyerek sözlerini sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “O tuğlanın Küçükçekmece’deki bir camide mi Somali’deki bir camide mi yoksa Diyarbakır’daki bir camide mi nerede olacağını Allah bilir, onu biz bilmeyiz. Ama buna insanlarımızı teşvik etmemiz ve hayrı kolaylaştırmamız gerek. Hayrı kolaylaştırmanın yolları var, işte bu da onlardan biri. Medeniyetimiz her zaman bilgi, ilim, irfan ve ahlak medeniyeti olmuştur. Bunların yükselmesi de medreselerle külliyelerle ve okullarla olmuştur. Çünkü ilk inen ayet oku’dur. ‘Yaratan Rabbinin Adıyla Oku’dur. İşte burada yaratan Rabbimizin adıyla okuyacak genç nesiller yetiştireceğiz, bunun için katkı sağlayan herkesten Allah razı olsun diyorum” diye konuştu.
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