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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "(Gazze'de Filistinlilerin şehit edilmesi) Yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 21:20 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "(Gazze'de Filistinlilerin şehit edilmesi) Yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır."


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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

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