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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 18:00 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 'Herkes İslam hakkında konuşurken hak ve hakikate karşı sorumluluğun gereği dikkatli olmak durumundadır' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmalı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda düzenledği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunuyor. "Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan bazı fıkıh hükümlerini değişen şartlara göre gözden geçirmek dinde reform anlamına gelmemektedir" diyen Ali Erbaş'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Herkes İslam hakkında konuşurken hak ve hakikate karşı sorumluluğun gereği dikkatli olmak durumundadır.

Herkes, metodolojik olarak hesabı verilemeyecek kişisel, aceleci ve popülist söylem ve yaklaşımlardan kaçınmak zorundadır.

İslam’ın temel kaynaklarını, doğru bilginin metot ve yöntemini dikkate almayan, birlik ve beraberliğimizi zedeleyen, hikmeti göz ardı eden, ayrıştırıcı ve ötekileştirici yaklaşımlar; itici, kırıcı, katı ve kaba bir dil; bulanık ve gizemli bir üslup ile sahte ve yapmacık tavırlar; öfke ve nefret üreten davranışlar her şeyden önce Müslümanlara zarar vermektedir.

İlahiyatçı kadın akademisyenlerimizle önümüzdeki günlerde kadınlarımızın sorunlarına yönelik istişare toplantısı yapacağız. Kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemlerin İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir. Tüm illere kadın müftü yardımcıları atayacağız.

Toplumumuzun birlik ve kardeşlik harcını oluşturan İslam ve onun değerleri üzerinden, özensiz haber ve yorumlarla yanlış algılar oluşturarak, adeta İslam'ın kendini hedef almaya neden olan yaklaşımlar da kabul edilemez.

Başkanlığımız yasal sorumluluğu gereği, yanlış dini bilgilerle milletimizi yanıltan, birlik beraberliğimizi zedeleyen, ayrıştırıcı ve dinin hakikatlerinden uzak, istismarcı söylem, kişi ve gruplara karşı gerekli araştırma ve çalışmaları titizlikle yaparak sürekli milletimizi bilgilendirmeye devam edecektir.

Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir.

Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan ve içtihadın mümkün olduğu alana dahil olan bazı fıkıh hükümlerini, değişen şartlara göre gözden geçirmek, dinde reform yapmak anlamına gelmemektedir. Aksine bu davranış, İslam'ın evrensel hakikatlerini, onların özüne dokunmadan her çağa ve topluma aktarmak ve hayata ilahi bildirimler doğrultusunda rehberlik etmek demektir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Dünya Kadınlar Günü Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemde bazı isimlerin kadınlara yönelik sözlerine sert tepki göstererek "İslam'ın güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. Siz İslam'ı 14 asır öncesi hükümleri ile bugün uygulayamazsınız. Beni birçok hocaefendi tefe koyacak o ayrı mesele. Rabbim bizi tefe koymasın" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın bu sözleri gündem yaratmıştı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE TEPKİ: HADDİNİZİ AŞMAYINIZ

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki göstermiş ve “Muhterem Cumhurbaşkanım! Sizi Allah için seviyor ve 21. Asrın siyasî müceddidi olarak ilan ediyorum; ancak siz ne dinî müceddidsiniz ve ne de fıkıhçısınız. Ehil olmadığınız konularda ve hele de şer’î konularda görüş beyân etmeniz tamamen şahsınızı felâkete sürükleyebilir. Ben sözlerinizin maksadını aştığını hüsnüzanla yorumluyorum. Sizi Allah için seven bu kardeşinizden birkaç noktayı dinleyiniz” ifadelerini kullanmıştı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Bunların yaptıkları dedikodudan ibaret.Allah her müslümanı kurandan hedaba çekecek.Kuranı okuyun anlayın hayata geçirin yarın öleceksiniz.Gerçek hakikat hikmetli kitap Kuran dadır.Vesselam
Diyanet işler başkanı muhterem senden beklentimiz sakat açıklama yapan sahtekar dincilerin yaptığı açıklamaların yanlış olduğunu belirtmek, oysa sen ne diyorsun;açıklama yapan bu arkadaşlarımızın tartışmalı konularda kounuşmamaları gerekir, ne demek tartışmalı konular;6 yaşındaki kıza evlikik,asansörde halvet,buruşuk yatak yorgan, bumudur islamın tartışmalı konuları.hakikaten yazıklar olsun,demekki ülkemizin güzide kurumu Diyanetinde bu husuklarsa kafası karışık.Yani kısmende olsa katılıyorlar,buradan bu anlam çıktığı çok net.Ey millet 6 yaşındaki sabilerinizi koruyun.
Ahmet Akgündüz doğru söylemişsin. ama yakında senin ayağını kaydırırlar.Malum bu ülkede doğru söylemek suç. Yakında sana bir yafta bir iftira yapıştırıp düşürürler malesef.
Ne kastedildiğini çok iyi anladık. Tepki alınca böyle ağız değiştirin. Çıkın delikanlı gibi islam günceldir zamandan ve mekandan münezehtir deyin ahirette bu vebalden kurtulamazsınız.
sizi susturdu. cemaatte söz hakkı verirse böyle olur. dine hizmet edecekler diyaNETİN kontrolunde olmalı. herkes din hakkında konuşmasın. kuran okusun ama.
arkadaşlar bu günlerde iyice boşluğa düştüm senelerdir söylediklerimi dinlemeyenler şimdi olanları görünce birden konuşmaya başladılar senelerdir Diyanet bu tarikat Cemaat lideri diye geçinenlerin ulu orta ahkam kesmesini önlemeli diyordum neden söylediğim ancak anlaşılıyor herhalde bir değil iki değil 10 larca sı var ve hepside ön plana çıkıp kendi taraftarını arttırma peşindeler ve ağzına ne gelirse söyler oldular ve dahada önemlisi Kur'an ın Ayetlerini dahi kendilerine göre yorumlayıp söyler oldular ama bir gerçeği unutuyorlar İslamiyet Birdir onların sözleriyse kendi düşünceleridir
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